For et år siden: Praktikanter har svært ved at sige fra

Cecilie Beck fortalte i 2020, at det i hendes øjne er svært for praktikanter at sige fra. Alligevel indledte hun få år forinden en seksuel relation til en praktikant på TV 2

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Cecilie Beck tilbage i 2016, mens hun var vært på TV 2, havde et seksuelt forhold til en praktikant på kanalen.

I den forbindelse fortalte hun til Ekstra Bladet, at det i hendes øjne var tale om et gensidigt forhold, og at der derfor ikke havde fundet en krænkelse sted.

Tidligere har Cecilie Beck dog ikke lagt fingrene imellem, når hun har sat ord på, hvor vigtigt det er at være ekstra opmærksom på praktikanterne i relation til MeToo og krænkelser.

- Vi skal passe sindssygt godt på vores praktikanter. Det er så sårbart, sagde Beck selv tilbage i 2020, da hun medvirkede i Henrik Qvortrups mediemagasin 'Q & Co' på B.T.

Cecilie Beck har tidligere fortalt, at man skal passe ekstra godt på praktikanter. Foto: Henning Hjorth

Svært at sige fra

Her drejede magasinet sig om MeToo-sager på DR og TV 2 i kølvandet på den seneste MeToo-bølge.

I den forbindelse var Cecilie Beck meget klar i mælet om, at praktikanter står i en sårbar position, når de kommer ind i mediebranchen, og at de derfor kan have svært ved at sige fra.

- Du står lige med foden på vej ind i en branche, og det er så svært at være den, der siger fra, for du vil så gerne gøre karriere i en branche, hvor der er rigtig, rigtig mange om buddet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Beck for at høre, om hun synes, hun har 'passet sindssygt godt på praktikanterne', men hun understreger, at hun ikke har nogle kommentarer til det.

- Jeg synes, jeg kom omkring det i går, så det har jeg ikke yderligere at tilføje til, siger hun kortfattet.

TV 2 reagerer

TV 2 har ikke ønsket stille op til interview med Ekstra Bladet i forbindelse med sagen om Cecilie Beck, men i en mail skriver TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors blandt andet følgende:

'Selvom der ikke er regler for det, mener jeg at personer med uformel magt skal være lige så opmærksomme på, hvilke forhold de indleder på arbejdspladsen, som dem med formel magt. Jeg synes, at den seneste tids vidnesbyrd har vist, hvor kompliceret og forkert det kan falde ud,' lyder det blandt andet fra nyhedsdirektøren.

