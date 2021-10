Det var en meget stolt forlovet til svømme-darlingen Pernille Blume, der dukkede op for at heppe til 'Vild med dans' fredag aften for første gang.

Den franske OL-svømmer, der for nyligt friede til Pernille Blume, tog sig tid til at tale med den fremmødte presse om sit forhold til Pernille Blume.

- Vi har kendt hinanden i ti år. Vi var begge i svømmeverdenen, men det tog noget tid, før vi talte sammen. Hun var bare anderledes, og jeg har altid kunnet lide hende, fortæller Florent Manaudou.

Problemet for parret var, at de begge havde et godt øje til hinanden, men var lidt længe om at sige noget.

- Jeg kunne ikke tale så godt engelsk på det tidspunkt. Jeg er fransk, og som I ved, så er franskmænd ikke så gode til engelsk, men vi talte sammen, og det var så det, fortæller han.

De to svømmere har heller ikke travlt med at planlægge deres bryllup.

- Vi har ikke fundet en dato endnu. Vi har slet ikke haft tid til at tænke over det, og nu er Pernille jo med i 'Vild med dans', lyder det.

Florent fortæller også, at de ikke ved, hvilket land de kommer til at bo i fremtiden.

For første gang: Kæresten åbner op Pernille Blume var glad for, at hendes forlovede var at finde i 'Vild med dans' studiet fredag aften.

Svømning er vigtigst

De har valgt at fokusere på svømningen som hovedprioritet.

- Vi har talt om en familie, men vi går begge op i at svømme lige nu. Der skal nok være tid til børn i fremtiden.

Han fortæller også, at han er meget stolt af sin danske kæreste, når det kommer til dansen.

- Hun har imponeret mig. Jeg må øve mig, så jeg også kan blive en god danser.

Pernille Blume gik videre fra fredagens show sammen med partneren Morten Kjeldgaard. Løberen Abdi Ulad var ikke ligeså heldig og måtte forlade konkurrencen. Abdi havde en svær start, da han flyttede til Danmark. Det kan du læse meget mere om her (+).