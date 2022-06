For første gang nogensinde: Nu sker det endelig

For første gang er der et homoseksuelt par med i 'Gift ved første blik', og det glæder produktionen

Når der er premiere på en ny sæson af datingprogrammet 'Gift ved første blik' på DR i august, skal et homoseksuelt par for første gang sige ja til at blive gift ved første blik på tv.

Det skriver DR.

De seneste år har programmet da også fået kritik for ikke at være repræsentativt nok, og ifølge produktionen bag programmet har det af samme grund længe været et ønske at få et homoseksuelt par med i programmet.

- Vi har villet det her i alle årene, og nu er det lykkedes. Det er dejligt, at flere nu kan føle sig repræsenteret i 'Gift ved første blik', siger Anna Askov, der er redaktør på programmet.

Carsten og Jonna blev også gift i sidste sæson af 'Gift ved første blik'. Deres forhold stoppede dog, nærmest før det var begyndt. Foto: DR

Går ikke på kompromis

Ifølge redaktøren har årsagen været, at der ikke har været nok homoseksuelle, der har tilmeldt sig programmet, men denne gang er det lykkedes at matche to mænd i programmet.

- Vi går ikke på kompromis med noget som helst, og vi har ikke villet matche nogen kun på grund af seksualitet, siger hun.

Den nye sæson af 'Gift ved første blik', der bliver den ottende, har premiere i august, hvor de fem par, der skal giftes uden at have set hinanden, ligeledes vil blive afsløret.

