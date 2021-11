For første gang nogensinde

En James Bond-film har for første gang solgt mere end million biografbilletter i Danmark

James Bond-filmen 'No Time To Die' rundede i weekenden den magiske grænse på en million solgte danske biografbilletter - som den første Bond-film nogensinde.

På 45 dage har 'No Time To Die' nu solgt 1.001.526 billetter og omsat for 126 millioner kroner. Det oplyser filmens danske distributør, SF Studios, i en pressemeddelelse.

Billetsalget til 'No Time To Die' i danske biografer har nu rundet en million. Foto: Tristan Fewings/Getty

Siden begyndelsen på registrering af billetsalg i 1976 er det kun sket 12 gange, at en udenlandsk film har rundet en million solgte billetter. Senest var det 'Avatar', som havde premiere i 2009 og nåede op på 1.158.592 solgte billetter.

Af danske film er det kun 'Olsen Banden ser rødt' fra 1976, 'Olsen Banden Deruda’ (1977) og 'Olsen Banden går i krig' (1978), som også er over en million.

