For første gang på dansk tv: Her er 'Prince Charming'

I tre uger har tolv vidt forskellige bejlere været indlogeret på en herregård i håbet om at vinde ’Prince Charmings’ hjerte.

Det er første gang i dansk tv-historie, at der laves et datingprogram udelukkende for homoseksuelle mænd.

I løbet af de tre uger skal Prince Charming date de tolv bejlere, og - efterhånden som de lærer hinanden bedre at kende - sende dem hjem én efter én.

Det har ifølge hovedpersonen været en intens og følelsesladet rejse. Til Ekstra Bladet fortæller ham det hele drejer sig om, nemlig 34-årige Jonas Løvik:

- Det er både hårdt og virkelig intensivt. Jeg når kun lige at møde dem alle sammen, før jeg skal sende nogen hjem. De er jo tolv vidt forskellige mænd, så jeg må lytte til min mavefornemmelse. Men det har været en fantastisk oplevelse.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Takkede nej

Da produktionen først rækker ud, siger Jonas nej tak. Ordet ’reality’ klinger ikke helt godt i hans ører.

Men da han finder ud af, at programmet har fokus på diversitet og på at finde kærligheden, beslutter han sig for at gribe chancen.

Er det med en forhåbning om at finde kærligheden, at du til sidst takker ja til at være med?

- Ja, det er 100 procent for at finde kærligheden. Jeg går all-in, for jeg er klar til at finde den, fortæller Løvik.

Prince Charming vil finde kærligheden. Foto: Krestine Havemann / Discovery Networks Danmark

Ensom affære

Selvom de tre uger ifølge Jonas har været en helt unik oplevelse, har det også været noget af en ensom affære.

Som Prince Charming har han været skærmet af fra de andre deltagere, som han har kunne høre feste og have det sjovt. Men han brokker sig ikke.

- Det er da dejlig med opmærksomhed fra 12 flotte fyre. Jeg er fra en lille bitte by oppe i Norge i fjeldene. Hvornår skulle jeg ellers få muligheden for at date tolv mænd på samme tid? siger han og griner.

Der bliver kamp om Prins Charmings hjerte. Foto: Krestine Havemann / Discovery Networks Danmark

Hvad er dine tanker omkring at være en del af det første datingprogram for homoseksuelle?

- Jeg er så stolt over at få lov til at være med. Jeg håber, at programmet kan inspirere folk til at turde være sig selv.

- Og så håber jeg, at vi om ti år taler om kærligheden og ikke om at være heteroseksuel eller homoseksuel. At man forelsker sig i en person og ikke et køn, slutter Jonas Løvik af.

’Prince Charming’ kan ses på discovery+ 23. maj.