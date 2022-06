Forårsflop: Seerne er flygtet fra DR og TV2

Der var engang, hvor weekendunderholdningen nærmest per automatik havde over en million seere.

Programmer som 'X Factor', 'Vild med dans' og 'Den store bagedyst' kunne uge efter uge bryste sig af skyskrabende seertal.

Men i løbet af det netop overståede forår har tallene nærmere nået højden på et parcelhus i Smørum. Weekendprogrammer som 'Hvem holder masken', 'Melvin Kakooza Show', 'Fællessang' og 'Den store juniorbagedyst' har ikke kunnet leve op til fordums storhedstid.

Seerne er flygtet fra skærmen på begge kanaler, hvor alle fire programmer har ligget og rodet med seertal på omkring 3- 400.000.

'Ufarligt og ligegyldigt'

Har de tidligere ellers så populære tv-mastodonter mistet følingen med, hvad folk gider investere deres weekendaftener i?

DR og TV2's weekendunderholdning er blevet for glat og poleret, når de blænder op for sangprogrammer og kagekonkurrencer. I hvert fald hvis man spørger Ekstra Bladets kulturkommentator René Fredensborg:

- Vi synger nationalromantiske fællessange i primetime sammen med to tidstypiske robotværter, der sørger for at småborger-Danmark klapper i takt. Det er ufarligt og ligegyldigt. Samme følelse som at se Melvin og børnenes bagedyst, hvorfor jeg altid skynder mig at slukke for tossekassen. Der er grænser for, hvad jeg vil udsætte familien for en fredag aften, lyder det fra René Fredensborg.

Han mener, der mangler vovemod og risikovillighed på chefgangene hos DR og TV2, der i hans optik burde tage nogle flere chancer.

- De tider er ovre, hvor Blachman så på nøgne damer i selskab med en flok afdankede kulturelitetyper. Nu om dage afspejler tv-fladen, at ingen længere tør chokere eller risikere klager, hvorfor vi bliver forsøgt bedøvet med udvandede koncepter heppet frem af rullekravetyper iført mediebriller og segment-analyser, siger han.

Anden sæson af det koreanske tv-hit 'Hvem holder masken' fik aldrig rigtig luft under vingerne i løbet af foråret, hvor det konsekvent havde i omegnen af 300.000 tv-seere. Foto: Lasse Lagoni/TV2



Hos DR har det knebet med tv-seerne til weekendunderholdningen, der i den statsejede virksomhed har bestået af 'Den store juniorbagedyst' og 'Fællessang'.

De smil, der opstod på DRs chefgang i kølvandet på 'Fællessangs' oprindelige succes, er måske efterhånden stivnet. I hvert fald ligger seertallene her i 2022 langt fra det niveau, man kunne se i det herrens år 2020.

Hvor der i første ombæring konsekvent var over en million seere til hvert afsnit, ligger gennemsnittet for den netop overståede sæson blot på 391.000.

Og på TV2 er det det koreanske tv-koncept 'Hvem holder masken' og talkshowet 'Melvin Kakooza Show', der har taget teten og prøvet at ophidse de danske seere fredag og lørdag aften.

Førstnævnte kom aldrig over 400.000 tv-seere, mens 'Melvin Kakooza Show' ramte 431.000 seere på premieren – kun for at ryge ud af top 20 i flere af de efterfølgende uger.

Godt tilfredse

Hos TV2 er de dog ikke overraskende godt tilfredse med deres indsats.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet siger indholdschef Dorthe Thirstrup, at TV2 bestræber sig på at give seerne et pusterum samtidig med, at de forsøger at variere tv-tilbuddene.

'Vi tilbyder nyt indhold til danskerne hele året rundt, og jeg synes, vi skal være både modige og risikovillige til at prøve nye formater af som eksempelvis 'Hvem holder masken', der ikke ligner noget, vi hidtil har set i dansk tv'.

Dorthe Thirstrup erkender, at seertallene ikke er på niveau med tidligere. Men siger samtidig, at det er naturligt for nye koncepter som 'Hvem holder masken'.

'Så kan det godt være, det ikke opnår lige så kæmpestore seertal som et velkendt format som 'X Factor', og det lever vi fint med'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at spørge DR, hvorvidt de selv er tilfredse med seertallene, og om de mener, de er risikovillige nok, men DR har ikke ønsket at udtale sig.

Jakob Fauerby og Katrine Muff var værter i den nye sæson af 'Fællessang', men formåede ikke at levere samme tal, som da Mads Steffensen og Phillip Faber stod i spidsen for programmet i 2020. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

