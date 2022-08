Forældre igen efter ufattelig tragedie: - Det har vi savnet

Det var en helt ubegribelig tragedie, som ramte Thomas og Nicoline Bertram, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed', da deres halvandet år gamle datter Marie sidste sommer mistede livet i en ulykke.

Nu smiler lykken dog igen til parret.

Torsdag kunne de over for TV 2 bekræfte, at de var blevet forældre til sønnen Svend, som kom til verden 4. august.

Og det har været en kæmpemæssig glæde for parret igen at blive forældre, fortæller Thomas Bertram til Ekstra Bladet.

- Det er en dejlig følelse. Det har vi savnet, siger tv-landmanden.

Lille Svend kom til verden i sidste uge. Privatfoto

Født ved kejsersnit

Selvom familien nu en uge efter fødslen er ved at være faldet på plads i hjemmet i nordjyske Jerslev, var det ikke en fødsel, der forløb fuldstændig komplikationsfrit.

- Hun blev sat i gang lidt før tid på grund af for højt blodtryk, men fordi hans arm var i klemme, måtte de ændre strategi og tage ham ved kejsersnit. Men det var en fin oplevelse. Der var helt ro på fødegangen den dag, fortæller Thomas Bertram om fødslen.

Nu nyder Thomas, Nicoline og lille Svend dog for alvor barselsboblen - selvom det er svært for landmanden at holde helt fri.

- Vi har været hjemme siden i lørdags, og det er gået rigtig fint. Han skal have noget at spise, så skal han sove, så skal han have en ny ble, og så skal han spise igen. Så jeg kan godt få tid til at gå og arbejde lidt ved siden af. Når han sover tre timer i træk, så kan man jo sagtens det, siger Thomas Betram.

Thomas og Nicoline mødte hinanden i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' i 2018, og i 2019 blev de gift med hinanden. Privatfoto

Får Maries værelse

Parret har besluttet, at når det engang bliver tid til, at lille Svend skal sove for sig selv, skal han rykke ind på det værelse, der var Maries.

- Han har fået Maries værelse. Han er ikke kommet derind endnu selvfølgelig, men det gør han. Hvis Marie havde været i live, havde hun skullet rykke værelse alligevel, fordi det værelse er tættere på vores soveværelse, så det har været meget naturligt for os, siger Thomas Bertram.

Sorgen over tabet af storesøster Marie fylder dog stadig meget hos begge forældre, og særligt Nicoline havde det svært op til, at Svend skulle komme til verden.

- Hun har det godt nok, men det fyldte en del for hende lige op til fødslen, at hun var bange for at miste Svend, fordi vi jo har prøvet at miste Marie, siger Thomas.

Thomas og Nicoline Bertram fortalte efter tabet af datteren Marie om den ubeskrivelige sorg og om de mange venlige hilsner, de fik i kølvandet på tragedien, til Ekstra Bladet. Det kan du læse om her.