Forældrene manglede ved bryllup: Her er den ulykkelige årsag

Patrick Kim Jensen, som her til aften blev gift med Olivia for rullende kameraer i den nye sæson af 'Gift ved første blik', havde ikke sin mor og far med til tv-brylluppet. Der ligger kedelige ting til grund, fortæller han nu

Det var en glædens dag, da Patrick Kim Jensen blev smedet sammen med Olivia for åben skærm i 'Gift ved første blik', der havde sæsonpremiere her til aften på DR1.

Men selvsamme glæde blev for Patricks vedkommende ikke delt med særligt mange familiemedlemmer på dagen. Faktisk var kun hans søster og svoger til stede ved vielsen, hvilket også bliver konstateret i programmet:

- De er ikke en del af det, lyder det i aftenens afsnit kortfattet fra Patrick Kim Jensen om sine forældres fravær, inden snakken falder på noget helt andet.

Siger kun hej

Dermed skulle man tro, at det måske var et tabubelagt emne for ham, men da Ekstra Bladet ringer og spørger til netop forældrenes fravær, uddyber Patrick gerne.

Han fortæller, at der ligger kedelige årsager bag:

- Min far skar jeg helt væk fra mit liv for omkring to år siden, og min mor har jeg egentlig også afskåret - faktisk allerede som 17-årig, men jeg hilser stadig på hende til familiefester. Det er dog mest med et ’hej’ – og så går vi hver til sit resten af aftenen, siger Patrick Kim Jensen og fortsætter:

- Det skyldes en blanding af ting, jeg ikke rigtig kan tilgive, og at jeg ikke synes, jeg får noget ud af relationen med min mor og far. De kan ikke give mig det, jeg synes, jeg skulle have fra mine forældre.

Patrick og Olivia blev gift på tv, og der virkede straks til at være en god kemi. Olivia vidste endnu ikke på dette tidspunkt, at hendes nyslåede gemal har traumatiske minder fra barndommen. Foto: Snow Productions/Theis Mortensen/DR

- Jeg ved godt, det måske er svært at tale om, men vil du uddybe det?

- Jeg har haft denne snak 1000 gange privat, så den er ikke ny for mig. Jeg taler gerne om det. Men selvfølgelig er der nogle ting, jeg ikke kan sige, fordi jeg så ville risikere at ende i problemer. Men jeg har haft en svær opvækst, hvor der har været mangel på omsorg, og hvor jeg er blevet mobbet meget.

- Der har været en masse svigt med bl.a. alkohol indblandet, og jeg har haft en masse udfordringer, som jeg ikke skulle have haft. Jeg er blevet presset omkring en masse ting, jeg ikke skulle være presset omkring. Der har været noget omsorgssvigt eller noget i den dur, fortæller den nygifte tv-deltager.

- Hvordan havde du det med, at du ikke havde andre fra familien med til brylluppet end din svoger og søster? Følte du et tomrum?

- Det var jeg helt okay med. Mine kammerater er min familie i dag – de er som brødre for mig. Det er jo dem, jeg har set blive voksne mennesker, og de udfylder tomrummet for mig. Det eneste, jeg var nervøs for, var, hvad Olivia og hendes side af familien ville tænke. Det er jo lidt en unormal tilgang, jeg har til det, siger Patrick Kim Jensen.

Den er død for mig

Han tror ikke, at der er en forsoning på vej - og den kommer nok aldrig.

- Jeg har ingen grund til at opsøge relationen igen. For mig er den død. De er de mennesker, de er, og sådan er dét. Selvfølgelig har jeg haft tanken om, hvad der sker, hvis jeg får børn, at og at de ikke får bedsteforældre på min side, men jeg vil ikke byde mine børn det. De skal ikke have med det at gøre, lyder meldingen.

I programmet uddybes det som nævnt ikke yderligere, hvorfor forældrene ikke er en del af Patricks liv, men faktisk var det heller ikke noget, han på daværende tidspunkt talte om i detaljer med sin brud.

- Jeg nævnte over for Olivia, at jeg kun havde min søster og svoger med til brylluppet, men ellers talte vi ikke rigtig om det. Der var så meget, vi skulle nå, så ud over det, der siges kort i programmet, kom vi helt fra det. Jeg tror faktisk ikke, at jeg nåede at uddybe det over for hende på det tidspunkt, siger Patrick Kim Jensen.

