Forbløffet landmand: Anede det ikke

Emil fra 'Landmand søger kærlighed' har aldrig har været helt god til at date.

Men det skyldes bestemt ikke mangel på interesse for den 26-årige landmand, der modtog rekordmange breve i det populære datingprogram.

Emil opfanger nemlig ikke, når piger forsøger at flirte med ham. Og det er nok skyld i, at han ofte ender i friendzonen, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg er ikke særlig god til at opfange pigers signaler, og hvis jeg gør, så bliver jeg faktisk genert og får ikke sendt signaler tilbage.

Emil, som kun har haft en enkelt kæreste, har aldrig været klar over, at han faktisk er en eftertragtet herre.

- Jeg fik også af vide, efter vi var gået ud af folkeskolen, at alle pigerne åbenbart havde syntes, jeg var sød dengang. Men det havde jeg sgu ikke opdaget, griner Emil.

Svært at date på kamera

I aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' er pigerne heller ikke helt tilfredse med Emils evne til at spørge ind.

- Han stiller ikke så mange spørgsmål. Han er god til at svare på vores, griner 27-årige Bente.

Og landmanden får da også en lille reprimande med på vejen af vært Lene Beier, som tilskynder ham at spørge mere ind til pigerne.

Men til Ekstra Bladet forklarer Emil, at det bestemt ikke skyldes manglende interesse, men at han rent faktisk var bange for ikke at give pigerne lige meget opmærksomhed. Og så var det ikke altid lige let at skulle date på kamera.

- Det var svært at være i dating-øjeblikket, når kameraet rullede. Man har jo også små øjeblikke i mellem, der blev filmet, hvor man kunne snakke sammen, og det var lidt lettere, når man havde hinanden på tomandshånd, fortæller landmanden og tilføjer:

- Man tænker nok lidt mere over, hvad man siger og gør. Der er jo faktisk mange mange mennesker, der kommer til at se det.

'Landmand søger kærlighed' vises på TV 2 tirsdag klokken 20 og kan også ses på TV 2 Play.

