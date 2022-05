Forhenværende naturvært boykotter DR efter forskersag

- Hey @DRKoncern (DR's navn på Twitter, red), I behøver ikke ringe en anden gang, når i vil vide noget om dansk natur.

Sådan skriver den danske biolog og museumsinspektør Morten D.D. Hansen på Twitter.

Kommentaren er tilknyttet et opslag fra Peter C. Kjærgaard, som er en af de forskere, der for nylig har følt sig ført bag lyset i DR-programmet 'Ellen Imellem'.

Morten D.D. Hansen - eller bare Morten D.D., som han ofte omtales - forsker i biologi og er museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Han har desuden været vært for naturprogrammer på både DR og TV 2, hvor han blandt andet er kendt for sit jubeludbrud, da han fandt en månetorbist-bille i en kokasse.

Han er desuden forfatter til flere bøger om dansk natur.

Og nu er han ifølge eget udsagn en af dem, som DR ikke længere skal forvente tager telefonen, hvis der ringes.

- Jeg afinstallerer tielinen nu, skriver Morten D.D. på Twitter.

Debatten om 'Ellen Imellem' tog for alvor fart, da Dansk Magisterforening fredag oplyste, at den ville klage over den behandling, som astrofysiker Anja C. Andersen fik i programmet.

I programmet skulle Anja C. Andersen debattere konspirationsteorien om, at jorden i virkeligheden er flad, med journalisten Ellen Kirstine Jensen.

Programmet ville indeholde satiriske elementer, fik Anja C. Andersen at vide på forhånd.

Men dagen inden programmet blev udgivet, fik Anja C. Andersen en mail fra DR om, at spørgsmålene som journalisten stillede hende i virkeligheden kom gennem en øresnegl fra en konspirationsteoretiker.

- Jeg er målløs over at blive misbrugt i en fake news kampagne fra DR pakket ind som satire. Havde jeg kendt præmissen på forhånd, havde jeg aldrig medvirket, sagde Anja C. Andersen i en skriftlig kommentar til Ritzau fredag.

Flere danske forskere har siden stemplet ind i debatten om programmet.

Peter C. Kjærgaard, som forsker i evolution og er direktør ved Statens Naturhistoriske Museum, er ligeledes vred over at have deltaget i programmet uden at vide, at spørgsmålene til ham i virkeligheden kom fra en person, som mente, at jorden, og alt der betræder den, var skabt af gud.

Også Michael Bang Petersen, som forsker i statskundskab ved Aarhus Universitet, har været kritisk over for programmets præmis.

- Kilder lokkes med på falske præmisser. Det er grund nok til den skarpe kritik, skrev han lørdag på Twitter.

Jonas Delf, som er redaktionschef på DR Ung, afviser over for Berlingske kritikken.

- De er blevet orienteret på forhånd om, hvad emnet er, og hvad genren er. Det drejer sig om satire, og der er overraskende spørgsmål. De har samtykket på forhånd, og man har ikke ret til at trække sit samtykke tilbage, fordi det spillede lidt anderledes ud, end man havde forestillet sig, siger han.