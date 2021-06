Ifølge flere realitystjerner er det helt i orden at have kønsbaserede priser til Reality Awards

Når Reality Awards løber af stablen på onsdag på Docken i København, skal vindere af kategorier som årets bryster, årets overkrop samt årets bedste mandlige og kvindelige deltager findes.

Mens der i 2021 mange steder er fokus på at gøre ting kønsneutrale - såsom 'Paradise Hotel' og 'Mr. Potato Head' - kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det er tidssvarende, at Reality Awards har kategorier, som er opdelte efter, hvorvidt man er en mand eller kvinde.

Ifølge reality-deltageren Sasha Louise behøver langt fra alt at være kønsneutralt:

- Det ville være forkert at lave alt kønsneutralt, for så mister man også noget forskellighed. Det giver heller ikke diversitet. Diversitet handler om, at alle er inkluderet: Mænd, kvinder og det derimellem. Der skal være frit spil på alle hylder i forhold til, hvad man har lyst til, fortæller hun.

Sasha Louise hed Christian indtil 2011, hvor hun tog beslutningen om at skifte køn. Foto: Mogens Flindt

Ny kategori og fælles omklædning

Realitystjernerne Sinan og Mariyah bakker op, men har dog en løsning på at gøre awardshowet mere tidssvarende:

- Det kunne være nice, hvis man kunne ryste posen og have plads til det hele. Måske ved at have en tredje kategori, så det ikke kun var til mænd og kvinder, lyder det fra Sinan, mens Mariyah fortsætter:

- Vi kan ikke neutralisere kønnene, men vi kan få en kønsneutral kategori. Der var en gang, hvor der kun var et omklædningsrum i gymnastik og alle badede sammen.

- Det ville da ikke være så tosset, hvis det kom tilbage, nikker Sasha Louise genkendende.

Se interviewet i videoen øverst, hvor Asbjørn og Sinan fortæller, hvad de synes om, at 'Paradise Hotel' er blevet kønsneutralt.

Onsdag aften kan du helt eksklusivt se Reality Awards her på ekstrabladet.dk. Vi er med hele vejen og giver dig alt det eksklusive indhold hele aftenen.