Forklarer 'provokerende' udmelding

I tredje afsnit af 'Landmand søger kærlighed' skal programmets alderspræsident, Jens, vælge, hvilke tre kvinder han vil invitere hjem til gården.

I jagten på kærlighed, er der særligt en faktor, som vægter højt for Jens, når han skal tage beslutningen om, hvem der skal med hjem.

Nemlig alder.

Han deler selv kvinderne op i programmet efter 'senior' og 'mindre senior', hvor seniorerne ifølge ham afspejler 'seniortilværelsen', mens 'mindre senior' er nogen, man kan nå at bygge noget op med på gården.

Jens fortæller til Ekstra Bladet, at det handler mere om ham selv end om kvinderne:

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg selv vil. Om jeg er på vej til at blive pensioneret, eller om jeg regner med at kunne holde på arbejdsmarkedet mange år endnu. Så i virkeligheden er det min egen tvivl, der kommer til udtryk.

Annonce:

Vil gerne provokere

Jens er klar over, at nogen måske finder det provokerende, at han opdeler kvinderne efter alder:

- Jo, det kunne jeg godt forstille mig, at der var nogen, som synes var en anelse provokerende. Det er måske også derfor, at jeg gør det. Jeg er selv lidt provokerende. Men det betyder også bare rigtig meget for mig, at fysikken er i orden, og at man er aktiv siger han til Ekstra Bladet.

Jens og hans fire bejler. Fra venstre: Solveig, Anna, Lisbeth og Winnie. Foto: Anders Brohus/TV 2

Men der er også en anden grund, der gør, at Jens vægter alder højt:

- Det kommer så også fra, at jeg for tre år siden havde en kæreste, der var ti år ældre end mig. Det gik jo rigtig fint, indtil hun fyldte de 70 år. Så blev forskellen for stor, og fysikken begyndte at spille ind.

Fravælger den ældste bejler

Jens fravælger Solveig i aftenens program. Hun er også den ældste af kvinderne, men det er helt tilfældigt. Næsten.

Annonce:

- Det var jo nok kemien, som gjorde, at jeg fravalgte Solveig. Alder spillede måske 20 procent, og så spillede alt det andet 80 procent. Solveig har jo en rigtig god fysik, fortæller Jens til Ekstra Bladet.

Du kan se 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag klokken 20.00 på TV 2. Hvis du ikke kan vente, så kan du streame snigpremieren allerede nu på TV2 Play.

Er du nysgerrig på, hvad tv-værten Lene Beier laver, mens landmændene dater, så kan du komme med bag kameraet, når hun til Ekstra Bladet fortæller alt det, du ikke ser på tv.