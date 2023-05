Forlader Børsen - vender tilbage til DR

Fra 1. august kan man igen opleve Chris Pedersen på DR.

Her skal den 45-årige indtage værtsrollen på P1's daglige aktualitetsprogram om kulturens verden, 'Kulturen'. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Chris Pedersen forlader dermed stillingen som redaktør på Børsen Weekend, og han glæder sig til at lave radio.

'Det gode ved radio er, at den nemmere kan tappe ind i den daglige kultursamtale, end tv kan - og det glæder jeg mig til at blive en del af,' siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jeg er et udpræget kulturmenneske, og jeg synes, ’Kulturen’ på P1 er god til at favne alle lag af kulturen – både kulturpolitikken, popkulturen og finkulturen. Samtidig kan jeg godt lide formatet, hvor der både er klassisk journalistik, plads til at man kan mærke værterne og plads til anderledes vinkler.'

Chris Pedersen var tidligere hos DR fra 2012 til 2019. Dengang stod han ifølge pressemeddelelsen bag 'programserier på tv med afsæt i tendenser i tiden, livsstil, mode og kulturelle fænomener.' Heriblandt nævnes programmer som 'Salon K', 'Verdens lykkeligste land', 'Afrika er det nye sort' og 'Lyst til luksus'.

Mette-Line Thorup, redaktionschef for DR Kultur og Debat Lyd og dermed Chris Pedersens nye chef, citeres - ikke overraskende - i pressemeddelelsen for, at hun er glad for, at han bliver ny vært på programmet.