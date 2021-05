Forlader 'Lego Masters': - Det var ingen overraskelse

Femte afsnit af 'Lego Masters' på TV 2 blev endestationen for kæresteparret Nick Larsen og Lisanette Pedersen fra Randers, der måtte se sig slået af de andre deltageres fortolkninger af superhelte- og skurketilholdssteder i Lego.

Men at det blev dem, der måtte pakke klodserne i denne omgang, kom ikke bag på dem.

Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Når man er i elimineringsrunde for tredje gang, og man er oppe imod Kim og Rune, som bare er så dygtige, så vidste vi godt, at hammeren var faldet. Det var ingen overraskelse, siger Lisanette, 39, og fortsætter:

- Men jeg er glad for, at vi ryger ud på vores 'Sharknado'. Vi har så mange nørd-venner, og det er jo en slet skjult reference til nogle rigtig dårlige b-film, som er rigtig hyggelige at se.

Lisanette og Nick havde ikke bygget sammen før castingen på 'Lego Masters'. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Parret havde kastet sig ud i at opbygge et helteunivers omkring en piratfigur, og det blev for stor en mundfuld.

- Vi arbejdede lidt med nogle temaer og nogle farver, som ikke var så klassisk helteagtige, siger Nick, og Lisanette supplerer.

- Når jeg kigger tilbage, var der et byg, hvor jeg tænkte, at vi var færdige, når vi afleverede, og det var aben (afsnit fire, red.). Ingen af de andre byg fik vi bygget helt færdigt.

Priviligeret

Ikke desto mindre har parret nydt oplevelsen og tiden væk fra hverdagen, fortæller de.

- Det har selvfølgelig været en konkurrence, og vi har da også følt os pressede, men vores tilgang har været, at det skulle være sjovt at være med, siger Nick, 38.

- Det har været så priviligeret. Mens hele Danmark har været holdt i et corona-jerngreb, har vi fået lov til at få nye venner med samme interesse som os, siger Lisanette.

- Hvordan har det været for jeres parforhold at deltage?

- Når man er af sted som par, er der nogle ting, der ind imellem godt kan spidse lidt til, når vi begge to er pressede. Tonen kan godt blive lidt hård, og så har vi mindet os selv om, at vi skulle grine og have det sjovt, siger Lisanette og fortsætter:

- Og så har vi samtidig også fået en masse tid sammen som par til at få snakket om de ting, man ikke lige når at vende i hverdagen.

Havde ikke bygget sammen før Lisanette og Nick havde ingen øvelse i at bygge sammen, før de kom med i 'Lego Masters', fortæller de. - Det var i virkeligheden lidt et tilfælde, at vi kom med, og så fordi vi blev spottet af casteren. Første gang, vi byggede sammen, var til castingen, og anden gang var til programmet. Vores dagligdag er simpelthen for hektisk til, at vi kunne nå at få trænet og stresstestet os selv hjemmefra, siger Lisanette og tilføjer: - Vi har haft en Pippi-tilgang til det med, at det har vi ikke prøvet før, så det kan vi sikkert godt. Hun fortæller desuden, at hun ikke helt har været den vante udgave af sig selv i programmet. - Da vi blev castet, skulle vi sende billeder af os selv i vores flotte tøj, og jeg sendte blandt andet billeder af mig selv i mine fire flotte kjoler. Da vi så blev valgt ud, ville de gerne have, at jeg var hende i de flotte kjoler, siger hun og fortsætter: - Men jeg har ikke flere end de fire kjoler. Normalt er det nogen, jeg har på til runde fødselsdage eller jubilæer. Til hverdag går jeg i Fjällräven-bukser og mudder i ansigtet. Vis mere Vis mindre

Hvordan det går de resterende deltagere i 'Lego Masters', kan du følge fredag klokken 20 på TV 2 og på TV 2 Play.

Hvor mange klodser er der egentlig til rådighed for deltagerne? Og hvad har Hollywood-stjernen Brad Pitt at gøre med 'Lego Masters'? Det og meget mere får du svar på her.