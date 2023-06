Forlader studiet i tårer: - Det overrasker mig faktisk

Tv-vært Mette Bluhme Rieck blev berørt over en fortælling om at have demens tæt på livet og måtte forlade studiet kortvarigt under 'Aftenshowet

Selv en professionel tv-vært kan have svært ved at holde følelserne på afstand.

Det måtte Mette Bluhme Rieck sande i tirdsdagens udgave af 'Aftenshowet', hvor et af indslagene handler om at være pårørende til en demensramt.

Gæsten Julian Holberg var i studiet for at tale om følelsen af skam, som kan følge med det at være pårørende til en demensramt, særligt i forhold til at man somme tider bare kan ønske sig, at den demensramte får fred og dør.

Og det kommer tilsyneladende for tæt på Mette Bluhme Rieck.

- Jeg bliver lige lidt rørt, siger Mette Bluhme Rieck med grødet stemme og fortsætter:

- Jeg har selv været i samme situation. Jeg kender jo hele det her manuskript, så det overrasker mig faktisk rigtig meget. Vil du ikke lige (tage over, red.), siger hun henvendt til sin medvært, Nola Grace Gaardmand.

Mette Bluhme Rieck er normalt et stort smil, men i tirsdagens 'Aftenshowet' kom det lidt for tæt på. Foto: Emil Agerskov

Herefter forlader Mette Bluhme Reick kortvarigt studiet.

- Der er jo rigtig mange store følelser på spil i det her. Vi har lige ladet Mette smutte ud. Hun kommer tilbage om ikke så lang tid, håber jeg, siger Nola Grace Gaardmand.

Ingen forældelsesfrist

Til Ekstra Bladet skriver Mette Bluhme Rieck, at hendes reaktion i programmet ikke relaterer sig til demens, men til hendes oplevelse, da hun for ti år siden mistede sin mor.

'Jeg har ikke haft demens tæt på, men oplevede på samme vis at miste min mor gradvist, da hun tabte til kræften. Det er mere end ti år siden, men vores gæst, Julian, satte i aften ord på nogle følelser og en skam over nogle af de følelser, der bragte mig direkte tilbage til hendes sygeseng, og jeg blev pludselig overvældet', skriver hun i en sms og fortsætter:

'Sorg har bare ikke en forældelsesfrist. Det bliver bedre, men aldrig det samme'.

Også rørt

Også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som er gæst i 'Aftenshowet', bliver rørt, da hun skal fortælle om sine erfaringer med demens og Alzheimers.

- Jeg kan relatere 100 procent til det, for min svigermor har også Alzheimers, og vi får hende aldrig tilbage. Nu begynder jeg også at græde, siger Helle Thorning-Schmidt og tilføjer:

- Vi får aldrig hende tilbage, og vi har talt rigtig meget om, at hun bare ikke er her mere, og det sørger vi rigtig meget over.

Efter at have sundet sig i nogle minutter var Mette Bluhme Rieck igen tilbage i 'Aftenshowet'.