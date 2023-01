Forlader studiet i vrede: - Fandeme for useriøst

- Ej, men det er fandeme for useriøst.

Sådan lød de sidste ord fra iværksætter og investor Jesper Buch i sæsonpremieren på 'Løvens hule', inden han rejste sig op og forlod studiet i vrede.

Forud for udvandringen havde de to iværksættere fra Tuttelu, Patrick Bang og Christoffer Larsen, bedt løverne om 350.000 kroner for fem procent af virksomheden, hvilket betød, at værdiansættelsen var syv millioner.

Efter et tovtrækkeri med dommerne indgik de en aftale med Louise Herping på 350.000 kroner for 15 procent, hvilket endte med at betyde, at værdiansættelsen blev 2,33 millioner kroner.

- Det er jo direkte useriøst. Jeg kunne måske godt have været med for 2,3, lød det fra en frustreret Jesper Buch.

Patrick Bang og Christoffer Larsen står bag Tuttelu, der sælger babyudstyr og bleer på abonnement. Foto: DR/United/Per Arnesen

Annonce:

- Vi var åbne for bud

Til Ekstra Bladet fortæller Patrick Bang og Christoffer Larsen, at de var 'overraskede over, at han blev så sur, og at han ville have været med.'

- Vi var der i to timer, der blev klippet ned til ti minutter, og vi sagde mange gange, at vi var åbne over for bud. Så en stor del af 'dramaet' skal nok ses i lyset af, hvordan det er klippet, siger Patrick Bang.

- Jesper Buch kalder jeres værdiansættelse useriøs. Var den det?

- Det synes vi jo ikke. Vi har andre investorer, som har købt ind til en værdiansættelse på fem millioner. Vi havde også haft dialoger med andre investorer, som var ud fra en højere værdiansættelse end i 'Løvens hule', så det var en balance, vi skulle navigere i.

Louise Herping endte dog med at indgå et samarbejde med de unge iværksættere, og det er de - trods Jesper Buchs kontante udvandring - glade for i dag.

Annonce:

- Vi er rigtig glade for at have hende med på rejsen, og hun var også en af de løver, vi havde håbet på før vores pitch. Hun har hjulpet os helt vildt. Det har været guld værd.

Navnestrid, millioner og nedtur: Sådan er det gået deltagerne i 'Løvens hule'

'Løven hule' kan ses på DR1 torsdage klokken 20.00 og fra morgenstunden på DR TV.