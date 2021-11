Forlod TV 2: Derfor trak hun stikket

Mie Moltke ville gerne have tid til at fokusere på sine mange projekter

Danseren Mie Moltke har været en del af 'Vild med dans' de sidste 15 år, men valgte i år at takke nej til at medvirke i den nuværende sæson.

Derfor befandt hun sig i stedet blandt publikum fredag aften, da det gik løs med niende program i 'Vild med dans'.

- Jeg elsker jo programmet, men der har været en del ting, som jeg længe har haft lyst til at lave. Jeg har taget tilløb, og jeg synes, det var svært, men jeg sagde simpelthen nej for at få tid til nogle andre ting, lød forklaringen, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber.

Lige nu arbejder hun med forskellige kvindeevents, der handler om selvkærlighed og selvudvikling, blandt andet en kvindefestival ved navn 'Together now', hvor forskellige kvinder samles på scenen til talkshows.

Mie Moltke havde for travlt til at medvirke i endnu en sæson af det populære danseprogram. Foto: Anthon Unger

Afviser intet

Men selvom hun har gang i en masse spændende projekter, var den tidligere 'Vild med dans'-stjerne altså ikke afvisende over for at vende tilbage til programmet.

- Det vil jeg ikke udelukke. Der er ikke noget enten eller her. Det kan være, det ser anderledes ud til næste år, fortalte den 40-årige elitedanser.

Mie Moltke har da også fuldt flittigt med i denne sæson, selvom det er hjemme foran tv'et.

- Nu danser jeg jo stadig en hel masse i de ting, jeg laver, men jeg synes faktisk, at det har været rart at se udefra. Jeg synes, det har været vildt lærerigt, og jeg har set det hver fredag. De er sindssygt seje allesammen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se mere video fra 'Vild med dans':