Formand erkender: Kendte til krænkelser

Efter TV2 sidste uge kunne afslører, at der har hersket mobning, vold og seksuelle krænkelser i en længere periode på skolen, er der nu kommet flere sandheder frem på bordet.

Det viser sig nemlig, at bestyrelsesformanden på Herlufsholm, Torben von Lowzow, kendte til flere voldsomme krænkelser og vold på Herlufsholm.

Det skriver han i en sms til B.T

'Et udvalg af bestyrelsen har været orienteret, og jeg har som bestyrelsesformand selv godkendt elevernes udskrivelse fra Herlufsholm', skriver Torben von Lowzow.

Og det er meget slemme krænkelser, der har fundet sted.

Ved en af episoderne, som Torben von Lowzow kendte til, blev en elev bundet på hænder og fødder og senere, slæbt under en bruser, alt imens det blev filmet.

Fire elever blev bortvist efter episoden, hvilket første til, at elevernes forældre har klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn på privatskoler.

Er stadig den rette til jobbet

Det er selvsamme formand, der tidligere på ugen kunne fortælle, at han stadig er den rette til at føre Herlufsholm videre.

- Som bestyrelsesformand har du vel også selv et ansvar? Har du været blind?

- Jeg føler ikke, jeg har været blind. Vi har haft opmærksomhed på den hårde kultur, og vi har følt, at vi har gjort meget. Men det er klart, at det, vi ser nu, har vi også et ansvar for.

- Er du så den rigtige til at føre de her ændringer videre som bestyrelsesformand?

- I går stillede jeg mit mandat til rådighed på mødet, og jeg har bestyrelsens fulde opbakning, og de ønsker, at jeg fortsætter, så det gør jeg. Vi kender alle vores ansvar, og det er vi meget opmærksomme på, og vi er klar til at erkende, at hvis vi ikke har levet op til det ansvar, at vi så er nødt til at tage konsekvenserne.

Efter det er kommet frem, at Torben von Lowzow kendte til nogle af de grusomme episoder, har Ekstra Bladet forsøgt at få en uddybende kommentar fra Torben von Lowzow, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

