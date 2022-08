Fornærmet af tv-chef: Faldt HELT til jorden

Emilia Clarke fik ikke pæne ord med på vejen til den australske premiere på 'House of the Dragon'

Der bliver i disse afholdt forpremierer flere steder i verden for en af årets mest ventede serier, 'House of the Dragon' - en forløber til monsterhittet 'Game of Thrones'.

Eksempelvis var Ekstra Bladet for nylig med i Amsterdam, hvor de medvirkende skuespillere blandt andet langede ud efter kritikere og fortalte om at gifte sig med sin bedste venindes far og skræmmende sexscener.

Til forpremieren i Australien var det i stedet chefen for tv-selskabet Foxtel, Patrick Delany, der løb med opmærksomheden, da han holdt tale før fremvisningen af seriens første afsnit.

Det skete, da Patrick Delany fortalte, at han var sen til at hoppe med på 'Game of Thrones'-bølgen og i den forbindelse prøvede at lave sjov på Emilia Clarkes bekostning.

- Jeg tænkte bare: 'Hvad er det her for en serie med den korte, buttede pige, der går ind i ilden?, sagde Patrick Delany med henvisning til Emilia Clarke, der spiller dragemoderen Daenerys Targaryen i 'Game of Thrones'.

Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i 'Game of Thrones'. Foto: HBO Max

Ifølge det australske medie Crikey faldt kommentaren fuldstændig til jorden blandt publikum i Sydney.

- Det føltes som om, han forventede, at vi skulle grine, men folk i lokalet var tydeligvis chokerede, siger en kilde til mediet, mens en anden fortæller, at 'der blev gispet lidt' blandt publikum.

Undskylder

Efterfølgende har en talsperson for Foxtel været ude og undskylde chefens kommentar.

'Målet var at formidle, at for ham var 'Games of Thrones' noget helt andet for tv i 2011, og at Emilia Clarke gik fra relativt ukendt til en af de mest anerkendte og mest elskede skuespillere inden for tv og film.'

'På vegne af hr. Delany undskylder Foxtel-gruppen, hvis hans bemærkninger blev misforstået og forårsagede nogen form for krænkelse.'

'House of the Dragon' finder sted 200 år før 'Game of Thrones' og følger Daenerys Targaryens forfædre. Foto: HBO Max

'House of the Dragon' følger netop Daenerys Targaryens forfædre 200 år før begivenhederne i 'Game of Thrones'. Serien har premiere på HBO Max 22. august.

I Amsterdam fortalte skuespiller også om, hvordan det er at blive dumpet uden at ane hvorfor.

