'Forrædermutter' ude: - Jeg ville gerne hjem

I aften løb TV 2-programmet 'Forræder' over skærmen, og der skal seerne sige farvel til ingen andre end 'Forrædermutter'.

Det var nemlig Tine Gøtzsche, der blev forvist, og dermed fik de loyale endt tørken med at forvise andre loyale spiller.



Og selvom mange seerne højst sandsynligt ærgrer sig over, at den sidste originale forræder stod for skud, så deler den tidligere DR-vært ikke helt samme reaktion. Det fortæller hun til Ekstra Bladet:

- Jeg var lettet. Jeg var meget træt og brugt op, og så havde jeg ikke mere at skyde med, så jeg ville gerne hjem

Intet i klemme

- Din medforræder Sarah Mahfoud stemmer på dig ved aftens rundbord, selvom du tidligere har været henne og sige, at i skulle gå efter Bjørli, hvordan føltes det?

- Da vi nåede dertil, hvor hun stemte på mig, der synes jeg, at det var det rigtige at gøre. På de tidspunkt tænkte jeg, at der bliver de nødt til at gøre det, der skal til for, at forræderne kan vinde spillet. Så jeg klapper af Sarah og synes, at det var et klogt træk

- Så du har ikke noget i klemme eller bærer nag overfor Sarah Mahfoud?

- Ikke noget, der ligner, siger Tine Gøtzsche gentagne gange og understreger, at der er no hard feelings.

Det ottende og sidste afsnit løber over skærmen 15 september på TV 2. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Mærket stor opbakning

Efter optagelserne af 'Forræder' sluttede har castet også mødtes, hvor flere af spillerne har reageret på 'forrædermutters' skuespil:

- De fleste har klappet af mig, og det er lidt den samme reaktion, som jeg har mødt derude i verden, at folk har holdt med mig. Der er kun nogen, der for sjov har sagt: 'Sikke en skiderrik du er', men alle vidste jo, at det her var et spil, og det var bare noget, vi legede.

Der har været stor opbakning blandt danskerne til Tine Gøtzsche. Noget hun også selv har mærket:

- Det synes jeg har været lidt overvældende også fordi jeg troede at når man var forrædder så synes alle, at man skulle nakkes. Men jeg har ikke oplevet andet end opbakning, og at folk har håbet på, jeg ville gå hele vejen. Det er så selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kunne leve op til de forventninger, men der var ikke mere at gøre for mig

Tine Gøtzsche røg således ud afsnittet før finalen, der sendes på fredag 15. september på TV 2 klokken 20.

