Forskere til DR efter Ellen Imellem-afgørelse: Sig undskyld!

Pressenævnet har givet DR kritik for at invitere tre gæster ind i programmet Ellen Imellem uden at fortælle dem, at de skulle forsvare sig mod verbale angreb fra en skjult person.

Gæsterne var forskere, som gennem journalisten blev stillet spørgsmål fra videnskabsnægtere, der blandt andet anfægter evolution eller at Jorden er rund. Gennem journalistens øresnegl dikterede de, hvad der blev sagt til gæsten.

Med Pressenævnets kritik skulle man tro, at der nu var sat punktum i en sag, der endte med at skabe landsdækkende debat i foråret 2022. Sådan er virkeligheden bare slet ikke.

DR’s reaktion på kritikken fra Pressenævnet vækker nemlig dyb undren blandt de tre deltagere og en række andre forskere, skriver Videnskab.dk.

I en udtalelse til DR lyder det fra DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen:

»Jeg beklager selvfølgelig, at de medvirkende ikke har følt sig ordentligt informeret.«

- Vi bliver enormt mistroiske, og vi får sådan noget ren Østtyskland før 1989. Sådan lød kritikken fra forsker Anja C. Andersen mod DR-programmet 'Ellen Imellem', da det blev sendt.

Én af de tre centrale gæster i Ellen Imellem er cand.scient. i molekylær ernæring Morten Elsøe.

Morten Elsøe kalder over for Videnskab.dk direktørens reaktion for en »ikke-undskyldning« og samtidig en »ikke-erkendelse«, fordi han taler om deltagernes følelser i stedet for at forholde sig til det faktum, at DR har begået en kritisabel fejl.

Mangler undskyldning

En anden gæst i Ellen Imellem, professor Peter C. Kjærgaard, har det på samme måde:

»Jeg mangler den uforbeholdne undskyldning fra DR’s side. Jeg mangler simpelthen det helt almindelige, anstændige, 'Det er vi kede af. Det skulle vi ikke have gjort, det må du undskylde',« siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum, til Videnskab.dk.

I en mail til én af deltagerne i Ellen Imellem sætter Henrik Bo Nielsen flere ord på DR’s syn på sagen:

»Pressenævnet lægger linjen et andet sted end det, vi skønnede. Det er ærgerligt, og det skal DR selvfølgelig tage ved lære af.«

DR-direktøren nævner desuden i mailen, at ambitionen med Ellen Imellem var at skabe en dialog mellem skeptikere og fagfolk, så der kunne komme nuancer frem i debatten, som man normalt ikke møder på sociale medier.

»Desværre blev mange af de tilsigtede intentioner overskygget af sagens forløb. Det vil jeg gerne beklage overfor dig - også for så vidt angår de gener, du måtte have oplevet i forbindelse med din medvirken,« skriver Henrik Bo Nielsen i mailen.

Ifølge den tredje gæst og klager til Pressenævnet, professor Anja C. Andersen, betyder reaktionen, at DR holder såret åbent i en sag, der har skabt splid mellem DR og store dele af forskningsmiljøet i Danmark.

»Jeg mangler virkelig et udsagn fra DR, der siger, at de har lært noget af det her,« siger hun til Videnskab.dk.

»Jeg er allerede blevet meget mere tilbageholdende med, hvad jeg gider stille op til. Formidling er jo noget, vi forskere laver i vores fritid. Får man bare en masse besvær ud af det og bliver til grin – jamen, så har man jo et liv, man kunne leve i stedet,« siger Anja C. Andersen, professor på Astrofysik og Planetforskning ved Københavns Universitet.

Tager til efterretning

Videnskab.dk har bedt DR forholde sig til forskernes kritik og til deres ønske om at få en undskyldning.

I en kort mail tilbage til Videnskab.dk lyder det fra DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen:

»DR har begået et fejlskøn. Det har vi nu Pressenævnets ord for. Det tager vi til efterretning og gradbøjer ikke.«

Meldingen fra DR gør hverken fra eller til for professor Peter C. Kjærgaards oplevelse af forløbet.

Han får vakt flere tanker af Ellen Imellem-sagen.

»Jeg ser ingen erkendelse fra DR i denne her proces, og det gør mig faktisk bekymret for, om DR lærer af sine fejl. Og om vi kommer til at opleve noget lignende i fremtiden,« lyder overvejelsen fra Peter C. Kjærgaard.

»På de lidt større linjer er det bekymrende, hvis Ellen Imellem er et udtryk for, at journalister tror, man skal formidle til yngre generationer på en dummere og mere uoplyst måde, fordi de ikke kan holde koncentrationen i længere tid.«

Ifølge Peter C. Kjærgaard møder han på Statens Naturhistoriske Museum masser af unge, som er både bekymrede og engagerede borgere, der brændende ønsker sig forandringer i en verden, som ældre generationer er ved at køre i sænk.

Vi skal være langt mere seriøse med god formidling til unge, så de både bliver set og hørt og støttet i deres store og dybe ønske om at skabe positive forandringer i verden, lyder det.

