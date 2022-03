Forsvandt fra skærmen i syv måneder: Nu er han tilbage

Længe har seerne af Go' morgen Danmark undret sig over, hvorfor den ellers så populære tv-kok Claus Holm ikke længere var at finde på skærmen.

De sidste syv måneder har kokken nemlig valgt at holde en pause fra programmet for at komme sig over nogle personlige problemer.

Det skriver han på det sociale medie Facebook.

'Min svigermor dør, min hund dør - min verden lukker ned - alt blir mørkt og jeg tænker mange ting - bliver meget skrøbelig og let til tårer … blir bange for at miste Anne miste livet. Følte ikke jeg turde kunne gøre en forskel … så kom der en to tosser der skulle skrive, at det er utroligt de bruger ham på tv - selvfed - fed osv. Hvert ord ramte som en bombe i mig. Blev nok for følsom men sådan noget bestemmer man ikke selv Glem de få og husk dem der elsker dig. Rigtig men overskuddet modet var der ikke … tog ingen vagter… blev stille', skriver han.

Ifølge kokken var det til sidst hans kone Anne, der endte med at få ham i gang igen.

Og nu har han altså besluttet sig for, at han endnu en gang er klar til skærmen.

'Nu har jeg fået vagter på Go morgen igen til Marts, og jeg glæder mig som en lille dreng til jul - taknemlig for dem, der stadig tror på mig', skriver han.

Stærkt tilbage

Lørdag kunne seerne så igen se kokken, der gik i køkkenet.

- Jeg har været pissehamrende nervøs, men det er godt, så ved man, at det er vigtigt, siger han i programmet og fortæller, at han er meget glad for at være med til at sende Go' morgen Danmark:

- Det har været så fedt at være tilbage. Folk har været søde og glade. Folk skal ikke ynke mig. Jeg skal altid hjem til Go' morgen. Så jeg er glad for, at jeg måtte komme tilbage.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Claus Holm omkring hans tilbagevenden, men han ønsker ikke at sætte flere ord på beslutningen.