Forsvandt fra sociale medier: - Folk troede, at jeg var død

Sinan havde ikke regnet med, at så mange ville lægge mærke til, at han forsvandt

Der er ikke lang tid til, at en ny sæson af 'Paradise Hotel' ruller over skærmen, hvor en masse unge realitydeltagere kæmper om en halv million kroner.

En af dem er 20-årige Sinan fra København. Under optagelserne er det ikke tilladt at have telefon på sig eller have kontakt med omverdenen. Man må dermed kun tale med folk, som i forvejen er i 'Paradise'-boblen.

Til dagligt er Sinan, udover at være YouTuber, model. Men han drømmer om at kunne leve af sin YouTube-kanal. Derfor var der også noget strategisk i at deltage i et tv-program.

- Jeg havde tænkt over, at jeg ville få flere følgere. Så det kunne jo være en fordel for mig i min fremtid, fortæller han. Det må siges at være rigtigt set af den 20-årige YouTuber:

Nu er det slut

Amok

- Det går amok lige nu. Vi er dårligt nok startet, og jeg har bare fået så mange nye følgere, fortæller han og siger, at han har fået over 8000 nye følgere efter hans deltagelse er blevet offentliggjort.

Men hvordan klarer man det, når man har 52.000 mennesker, som normalt følger en på det sociale medie YouTube?

- Jeg har fundet ud af, at der er virkelig mange, som holder øje med mig på de sociale medier. Da jeg var væk fra dem, fordi vi filmede i Mexico, havde jeg ikke forestillet mig, at så mange mennesker ville lægge mærke til, at jeg ikke delte billeder eller videoer, fortæller Sinan til Ekstra Bladet.

Det var heller ikke nemt for den 20-årige at lægge telefonen helt på hylden.

Helt væk

- Det var virkelig svært at lukke helt ned. Jeg vidste ikke, om mine følgere ville hade mig, efter at jeg havde været væk i så lang tid eller hvad der ville ske, fortæller han om frygten for at miste sin følgerskare.

- Da jeg kom hjem og tjekkede min indbakke, havde jeg fået helt vildt mange beskeder om, hvad jeg lavede siden, jeg ikke lagde noget ud. Folk troede, at jeg var død, fordi jeg ikke havde lagt noget ud. Det var så mærkeligt, lyder det.

På trods af den tre måneder lange radiotavshed har Sinans følgere taget rigtig pænt imod nyheden om, at han er en del af den kommende 'Paradise Hotel'-sæson.

- Folk går mega meget op i, at jeg skal være med. De bakker mig virkelig op.

