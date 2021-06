Forsvarede racisme: Nu stopper han som vært

Siden februar har den amerikanske tv-vært Chris Harrison, der i 19 år har styret slagets gang i den amerikanske version af datingprogrammet 'The Bachelor', været suspenderet fra rollen som vært.

Nu er han officielt blevet opsagt fra jobbet.

Det skriver flere medier heriblandt The Hollywood Reporter.

'Chris Harrison fratræder rollen som vært på 'The Bachelor'-franchisen. Vi er taknemmelige for hans store bidrag over de seneste 20 år, og vi ønsker ham alt det bedste på hans nye færd', skriver Warner Bros. og tv-stationen ABC i en fælles meddelelse til mediet.

Støttede racisme

I februar proklamerede Chris Harrison, at han havde valgt at tage en pause fra rollen som vært efter nogle udtalelser, der skabte stor negativ opmærksomhed.

Den 49-årige vært havde i et interview forsvaret deltageren Rachel Kirkconnell, efter det var kommet frem, at hun flere gange før i tiden har opført sig racistisk.

Rachel Kirkconnell endte med at danne par med den første sorte 'bachelor' i programmets historie, Matt James, og derfor skabte det voldsomme reaktioner, at hun tidligere for eksempel havde liket billeder af kostumer, der kunne tolkes racistisk.

'Ved at undskylde historisk racisme forsvarede jeg den. Jeg skammer mig over, hvor uinformeret jeg var. Jeg tog virkelig fejl', skrev Chris Harrison i et opslag på Twitter om sin beslutning om at støtte Kirkconnell.

Programmerne 'The Bachelor' og 'The Bachelorette' har siden februar været uden fast vært.

Alting er altid lidt større og vildere i USA, og det gælder også skandalerne i den amerikanske udgave af tv-programmet 'The Bachelor', som både tæller utroskab, polititilhold og trekantdramaer.

