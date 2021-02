Forsvarede racisme: Tv-vært træder af

Det succesfulde amerikanske datingprogram 'The Bachelor' kan se frem til at blive vendt op og ned.

Den velkendte vært Chris Harrison har annonceret, at han træder tilbage i en periode. Det skyldes en uoverensstemmelse, hvor han har bakket deltageren Rachel Kirkconnell op i et interview, hvor hun har fremtrådt racistisk.

Derfor vil han ikke være at finde i programmet, når det allersidste afsnit af denne sæson 25 løber over skærmen. Det skriver Chris Harrison i et opslag på sin Instagram-profil.

Den 49-årige Chris Harrison har været vært på programmet, siden det første gang blev vist tilbage i 2002.

I opslaget skriver han, at han efter en samtale med produktionen bag vælger at træde tilbage i en periode. Hvor lang, den periode er, vides ikke.

'Denne historiske sæson af 'The Bachelor' skal ikke blive overskygget af min fejltagelse eller formindsket af mine handlinger. Derfor har jeg talt med Warner Bros. og ABC, og jeg vil træde til side i en periode, og jeg vil ikke deltage i 'After the Final Rose'-special,' skriver han.

'Jeg er mere dedikeret til at blive mere uddannet på et mere dybtgående og produktivt niveau end nogensinde før'.

Chris Harrisson har været under voldsom kritik, efter han bakkede Rachel Kirkconnell op i et interview, hvor han angiveligt forsvarede, at hun har haft en racistisk adfærd online, hvilket han nu beklager dybt.

'Ved at undskylde historisk racisme forsvarede jeg den,' skriver han og fortsætter:

'Jeg skammer mig over, hvor uinformeret jeg var. Jeg tog virkelig fejl.'