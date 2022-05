Forsvarer omstridt DR-program: Inden for skiven

DR-programmet 'Ellen imellem', som har fået udbredt kritik særligt i forskningsverdenen, er inden for skiven.

Det fastholder Henrik Bo Nielsen, direktør for kultur, børn og unge i DR, i en skriftlig kommentar.

- Jeg er naturligvis ked af, at de medvirkende har opfattelsen af, at de ikke er blevet informeret godt nok om, hvad de har sagt ja til at deltage i. Vi synes ellers selv, vi har gjort os umage og fortalt om programmets emne, satiriske indhold og overraskende spørgsmål på forhånd.

- Vi er klar over, at vi er udkommet med et program, der går til grænsen og skaber debat, men det er stadig vores opfattelse, at det er sket inden for skiven, udtaler han.

Jorden er flad

Debatten om 'Ellen imellem' tog for alvor fart, da fagforeningen Dansk Magisterforening (DM) fredag oplyste, at den ville klage over den behandling, som astrofysiker Anja C. Andersen fik i programmet.

I programmet skulle Anja C. Andersen debattere konspirationsteorien om, at jorden i virkeligheden er flad, med journalisten Ellen Kirstine Jensen.

Programmet ville indeholde satiriske elementer, fik Anja C. Andersen at vide på forhånd.

Men dagen inden programmet blev udgivet, fik Anja C. Andersen en mail fra DR om, at spørgsmålene, som journalisten stillede hende, i virkeligheden kom gennem en øresnegl fra en konspirationsteoretiker.

Målløs

- Jeg er målløs over at blive misbrugt i en fake news-kampagne fra DR pakket ind som satire. Havde jeg kendt præmissen på forhånd, havde jeg aldrig medvirket, sagde Anja C. Andersen i en skriftlig kommentar til Ritzau fredag.

Ifølge Politiken er DM ved at udarbejde 'en større klage til Pressenævnet'.

DM-formand Camilla Gregersen mener, at DR bør sende de medvirkende en 'uforbeholden undskyldning for den krænkende behandling', og at DR bør sætte udgivelsen af programmer, der endnu ikke er offentliggjort, på pause.

Flere medvirkende i programmet har krævet udsendelserne droppet.

Det bliver de dog umiddelbart ikke ifølge Henrik Bo Nielsen.

Satire

Han gentager samme forsvar af programmet, som redaktionschef på DR Ung Jonas Delfs tidligere er kommet med: Det drejer sig om satire.

- Hvis satiren skal have værdi og kunne tilføje noget til den demokratiske samtale, så skal der også være rum til en vis grad af overraskelse. Det hele kan ikke afsløres på forhånd.

- I 'Ellen imellem' bruges der hverken greb som skjult kamera eller fiktiv identitet, og derfor er det samtykke, deltagerne giver, når de siger ja til at deltage, også dækkende for, at vi kan offentliggøre programmerne.

- Der er tale om et satirisk format, og det er på den præmis, at både program og etik skal vurderes, siger Henrik Bo Nielsen.