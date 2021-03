Forsvarer pengefri præmie

Hvis du vil score kassen, kan der være bedre økonomi i at deltage i 'Paradise Hotel' eller 'Hjem til Gården' frem for den nye TV2-satsning 'Lego Masters', som har premiere 16. april, hvor formatet skal tage over for 'X Factor' i bedste sendetid.

Æren, et Lego-trofæ og sig selv udstillet i Lego-klodser i 'Miniland' i Legoland, Billund, lyder præmien, der blegner, hvis man sammenligner med udlandet.

Her har vinderne af 'Lego Masters' kunnet tage fine pengebeløb med sig hjem.

Det scorer de i udlandet Mens nogle lande kører den pengefri version, som man gør i Danmark, så kan 'Lego Masters' vise sig at blive en god forretning i andre lande. Se eksempler på pengepræmier herunder: Australien: 100.000 australske dollars (483.000 kroner) USA: 100.000 amerikanske dollars (625.000 kroner) Holland/Belgien: 25.000 euro (186.000 kroner) Tyskland: 25.000 euro (186.000 kroner) Frankrig: 20.000 euro (149.000 kroner) Vis mere Luk

Hos TV2 forsvarer man den kontantfri løsning med, at man har ønsket at sætte sit eget aftryk på programmet.

'LEGO Masters eksisterer i flere lande, der hver især sætter sit præg på programmet, og vi ser derfor også forskellige versioner af vinderpræmien', skriver redaktør Stine Lundbak Ravn i en mail til Ekstra Bladet, og fortsætter:

'I den danske version af LEGO Masters er det den store ære i at vinde konkurrencen og den anerkendelse, der ligger i at kunne løfte trofæet til sidst, som deltagerne kæmper om - ligesom vi kender fra programmer som fx ’Vild med dans’'.

TV 2 i kæmpe satsning

Hun mener ikke, det svækker deltagernes engagement, at der ikke er kolde kontanter på spil.

'Deltagerne går op i det her med liv og sjæl - at blive kåret som vinder af LEGO Masters er i sig selv stort, og det er netop dette stempel og æren heri, som vi synes er værd at kæmpe om', skriver hun.

Eksklusiv klub

Specielt én del af den pengeløse præmie fremhæver Stine Lundbak Ravn som værende særlig.

Vinderne bliver nemlig medlemmer af en ganske eksklusiv klub.

'Og nu hvor vi endelig har fået LEGO Masters på hjemmebane, vil vinderne også blive bygget i LEGO-klodser i LEGOLANDs ’Miniland’ efter finalen - noget som faktisk er de færreste forundt - det er kun sket for ganske få, bl.a Olsen Banden og Caroline Wozniacki', skriver hun.

Foto: Henrik Ohsten/TV 2

I den danske udgave bliver det komikeren Victor Lander, der bliver vært, mens den erfarne Lego-designer Søren Dyrhøj bliver dommer.

Selvom der ikke falder en pengepræmie af, så forventer Victor Lander et program spækket med højt humør, hvor deltagerne vigtigst af alt har det sjovt.

- 'Lego Masters' kan noget helt andet end andre konkurrencer på tv. Det er befriende, at det ikke er så selvhøjtideligt, så der er plads til at boltre sig med humor og energi og lave jokes med både programmet og med deltagerne. Og det smitter af på deltagerne, så de bliver mere afslappede, siger Victor Lander i en pressemeddelelse.

'Lego Masters' er ofte blevet kaldt det nye 'Den store Bagedyst', da deltagerne måles på fokusområder som teknik og kreativitet. Blot er mel og Gorenje-ovn skiftet ud med tre millioner klodser.