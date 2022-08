Forsvarer Spies: De stod i kø

Carl Bjerredahl var ven med Simon Spies, og han mener, at Spies' unge morgenbolledamer selv valgte at være det

Mange husker nok tydeligt den excentriske rejsekonge Simon Spies, der stod bag Spies Rejser med stor succces.

Men han blev også kendt for sin ekatravagante livsstil, og særligt hans harem af såkaldte morgenbolledamer kommer nu under den kritiske lup i dokumentaren 'Simon Spies og morgenbolledamerne' på DR.

Her fortæller den dengang blot 14-årige Elise Andersen for eksempel, hvordan hun blev betalt 10.000 for en nat med Simon Spies.

Men det er ikke alle, der i dokumentaren forstår det oprør, der er over Spies' tilgang til de purunge piger.

Carl Bjerredahl er tidligere informationschef i Spies Rejser og nær ven af Simon Spies. Og i dokumentaren fortæller han åbent om sit forhold til den danske forretningsmand, som han var venner med frem til hans død i 1984.

- Jeg synes, det var en dejlig tid, 70'erne. Danmark var et frit land, når man som jeg var glad for dejlige piger. Så var det nemt, når p-pillen var opfundet. Den var en revolution dengang, siger Bjerredahl i dokumentaren.

Ingen blev tvunget

Carl Bjerredahl giver i dokumentaren ikke udtryk for, at der er det store at udsætte på Simon Spies, der betalte unge kvinder - han i øvrigt ofte havde ansat - for at gå med ham i seng. Tværtimod.

- Det er vel pigerne, der skal tales med. Hvis du er 17 år og bor i Albertlslund ... hvad kan du blive? Du kan måske ekspedere i en bagerforretning, og så lyder det jo vanvittigt spændende at komme ind i sådan en stor rejsekoncern, siger han i dokumentaren og fortsætter:

- Det ville de jo gerne. De stod i kø. Der var aldrig nogen, der blev tvunget til noget som helst.

Da Ekstra Bladet fanger Carl Bjerredahl over telefonen forud for premieren på dokumentaren, står han ved sine udtalelser.

- De fleste piger, der blev morgenbolledamer, var piccoliner, som blev anbefalet af andre piccoliner at blive det. Det var ikke noget, man annoncerede efter, og pigerne kom kun, hvis de selv ville. Simon tvang aldrig pigerne til noget som helst, det var helt op til dem selv, siger han til Ekstra Bladet.

Carl Bjerredahl, Simon Spies og Inger Weile på vej hjem fra en jordomrejse i 1973. Privatfoto

- Var det slet ikke noget, I tænkte over dengang, hvor unge de egentlig var de her piger?

- Jan Smith (læge og ven af Simon Spies, red.) og jeg var jo altid sammen med Simon, og vi undrede os da, fordi det var fjernt fra vores smag. Vi var ikke interesserede i piger på 15-16 år, men det var Simon. Men det var min opfattelse, at han altid gjorde sig umage med at tjekke, at han ikke gik over stregen og sikrede sig, at de var fyldt 15 år, siger Carl Bjerredahl, der dog samtidig slår fast, at det er svært at stå på mål for noget, der skete for 40 år siden.

Frygter ensidig fortælling

Carl Bjerredahl håber, at han med sin medvirken i dokumentaren kan være med til at nuancere billedet af sin mangeårige ven.

- 40 år efter prøver man at se på det med nutidens øjne, og det synes jeg er meget, meget svært. Så skal man jo også se på, hvordan kongehuset opførte sig under Christian den fjerde, og hvornår er fortid så fortid?, siger han og tilføjer:

- Det er min opfattelse, at de piger, der er med i udsendelserne, alle sammen fortæller nogle tragiske historier. De nærmeste piger, som han kendte de sidste mange år, dem gik det jo skidegodt efter de år. Det er nemt at hive de negative historier frem, men der var så sandelig også nogle, der gik den modsatte vej.

Simon Spies med sin daværende kæreste Inger Weile i Nepal i 1974. Foto: Egon Engmann/Ritzau Scanpix

Carl Bjerredahl er i hvert fald ikke i tvivl om, hvordan han selv husker årene med Spies.

- Jeg ser tilbage på det som nogle fantastiske år. Og man skal jo også huske på, hvordan tiden var dengang. 70'erne og 80'erne var Spies-huset og hotel Mercur jo det hotte sted, hvor alle de kendte og succesfulde kom, så det ville de unge jo gerne være en del af. Og det var bare mere frit det hele, siger han.

Alle tre afsnit af 'Simon Spies og morgenbolledamerne' ligger på DRTV. Første afsnit sendes på DR1 mandag 21.25.