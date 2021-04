Forsvarer TV 2: - Jeg bliver enormt irriteret

De seneste dage har TV 2 Play-dokumentaren 'Alex undskylder' vakt opsigt og kritik fra flere fronter.

I dokumentaren følger man komiker Alex Thelander, der fortæller om sin pornoafhængighed og en række krænkelser, han har udsat et stort antal kvinder for - herunder uønskede nøgenbilleder, han har sendt i deres retning.

I den forbindelse har en lang række kvinder - herunder seks af dem, der er blevet krænket af Thelander - stået frem i Ekstra Bladet og rejst kritik af TV 2 og dokumentaren, som de mener er for ukritisk og fremstiller Thelander som offer.

Sagen kort: TV 2-dokumentaren 'Alex undskylder' i massiv modvind.

Nu tager 27-årige Sophie-Amalie Hasle, der er den eneste kvinde, der medvirker i dokumentaren, bladet fra munden og fortæller, hvordan hun ser på dokumentaren, og hvordan det har været for hende at medvirke i den.

Sophie-Amalie kender Thelander igennem comedy-miljøet, som hun også er en del af. Foto: Privat

Hun er nemlig slet ikke enig i, at dokumentaren er ensidig og fremstiller Thelander som offer.

- Jeg bliver enormt irriteret over det narrativ, der er opstået om, at Thelander får for meget taletid. Hvis jeg havde et barn, ville jeg da gerne have, at alle ulækre mænd stillede sig frem og sagde 'hold jer væk fra mig', siger hun og fortsætter:

- Jeg har det sådan lidt: 'Hvad er alternativet'? Den her dokumentar er pissevigtig. Jeg synes, det er en vigtig stemme, der bliver hørt, og vi kan bruge hans eksempel til at lære. Fint at folk synes, han er ulækker, men det vigtige er jo, hvad vi kan lære af hans eksempel. Jeg tror også, det vil skabe refleksion for mange unge drenge, der sidder derude, der måske synes, at de har en fin pik, og at der da ikke er noget galt med at sende et billede af den. Jo, det er der, og det kan de blive klogere på i kraft af den her dokumentar.

Dokumentaren om Alex Thelander har fået en hård medfart flere steder. Foto: Privat

- Så du er ikke enig i den kritik, der bliver rejst om, at han bliver fremstillet som offer, og at der bliver gået for ukritisk til ham?

- Jeg har godt set kritikken, og det kan også godt være, at Thelander selv føler, at han er offer. Men jeg kan ikke lide den offerdrejning, for jeg ser det her som en mand, der er rigtig langt ude at skide, og jeg ser dokumentaren som noget meget råt og virkeligt. Den her offerfortælling er noget, folk vælger at tolke og lægge ned over. Jeg synes bestemt ikke, at jeg ser programmets præmis eller klipning som noget, der vækker sympati, og jeg synes ikke, det kommer til at virke som om, det er synd for ham, siger hun og fortsætter:

- Alle sidder nu, når de har set den her dokumentar og tænker, at det er klamt. Der er jo ingen af os, der har set der her program, der kommer til at have noget med ham (Thelander, red.) at gøre, så han spænder ben for sig selv ved at medvirke i det her. Så jeg synes, at debatten er helt ude af trit med virkeligheden.

Ærgerlig over klipning Alligevel er der ting, som Sophie-Amalie Hasle godt kunnet have ønsket sig var blevet gjort anderledes i TV 2's bearbejdning af dokumentaren. Hun påpeger nemlig, at hendes dialog med Thelander i programmet, hvor hun tager imod hans undskyldning og blandt andet fortæller ham, at hun ikke synes, han er et dårligt menneske, er blevet kortet lidt for kraftigt ned. - Jeg talte med ham i næsten halvanden time, og i det endelige produkt er det blevet skåret ned til et minut eller to, siger hun og fortæller, at hun især er ærgerlig over, at hendes mange kritiske spørgsmål er blevet undladt. - Jeg gik virkelig til den og stillede ham rigtig mange kritiske spørgsmål. Men alt det er ikke kommet med. Jeg ved godt, at det er risikoen, når man laver fjernsyn. Men det synes jeg er ærgerligt, og jeg forstår ikke, at de ikke har inkluderet det. For jeg var nysgerrig og havde rigtig mange spørgsmål til ham, og det var også derfor, jeg sagde ja til at medvirke. Det var en unik mulighed for mig i forhold til at få svar på nogle af de spørgsmål, jeg har gået og haft, hvor jeg har undret mig over, hvad der får folk til at gøre sådan noget. Fravalget undrer Sophie-Amalie. - At de ikke har taget det med virker for mig som et meget bevidst valg, for da de fremlagde det for mig, forklarede de, at jeg jo skulle være den kritiske part og netop komme med kritik fra et offers side. Men det kommer så ikke med, og det er meget forvirrende. Jeg tager det dog ikke så tungt, for jeg ved, at dem, der kender mig, godt ved, at det ikke er sådan jeg er, og at jeg har sagt min mening, selvom det ikke er kommet med. Ikke dårligt menneske

Selvom Sophie-Amalie Hasle selv er en af de mange kvinder, der er blevet krænket af Alex Thelander, har hun valgt at tilgive ham. - Jeg synes ikke, han er et dårligt menneske. Jeg synes faktisk, han er skidesjov, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er en ulækker opførsel, siger hun og tilføjer: - Jeg har ikke mistet søvn over det, han har gjort over for mig. Jeg har syntes, at det har været meget upassende og klamt og patetisk at være vidne til, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er et enormt vigtigt emne at tage op.

Selvom Sophie-Amalie Hasle selv er en af de mange kvinder, der er blevet krænket af Alex Thelander, har hun valgt at tilgive ham. - Jeg synes ikke, han er et dårligt menneske. Jeg synes faktisk, han er skidesjov, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er en ulækker opførsel, siger hun og tilføjer: - Jeg har ikke mistet søvn over det, han har gjort over for mig. Jeg har syntes, at det har været meget upassende og klamt og patetisk at være vidne til, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er et enormt vigtigt emne at tage op. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med TV 2. Her har de ikke lagt skjul på, at der var flere ting, de gerne ville have gjort anderledes.

Ville have gjort flere ting anderledes - Set i bakspejlet, er der så noget, I ville have gjort anderledes? - Jeg tror, at jeg ville have valgt en anden form. Vi skulle have haft en journalistisk form, der var anderledes, end den er nu, og en spørger, der stillede kritiske spørgsmål, lyder det fra TV2-chefredaktøren. - Hvad med flere kvinder, der står frem? Thelanders historie kan jo for nogle virke til at stå meget alene? - Vi har været i kontakt med andre kvinder, der ikke har ønsket at stå frem. Vi valgte at have en med, der ville stå frem, hvor han kunne sige undskyld, lyder det fra von Holstein, der fortsætter: - Så kan man altid spørge sig selv, om der var flere, der skulle have stillet sig frem? Det kan man jo altid godt ønske. Men uanset hvad, synes jeg, at præmissen holder. - Har I overvejet at fjerne programmet i kølvandet på kritikken? - Nej, der er vi ikke. Vi synes stadig, det er en vigtig journalistisk historie.