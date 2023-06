Fortrød afvisning: Bejler får første kys

Boris Hiort fra TV 2-programmet 'Bachelorette' er ikke bleg for at dele kys ud på åben skærm. På første singledate forsøgte han at kysse Mette Sommer, men fik en pæn afvisning af bacheloretten, der mente, at det var lidt for tidligt.

Senere på ugen fik han lokket et kys ud af en af de andre bejlere, Niklas, der aldrig havde prøvet at kysse en anden mand.

Men allerede kort tid efter Mette Sommers afvisning af Boris Hiort, fortrød hun sit valg, og derfor fik hun også sneget sig et kys eller to ud af Boris Hiort i torsdagens afsnit af 'Bachelorette'.

- Jeg havde tænkt på det, siden jeg afviste ham, siger Mette Sommer om kysset i sjette afsnit af programmet.

Da Boris er på date med Mette i 'Bachelorette', forsøger han med et kys, det går dog ikke helt som planlagt Afvist på tv: - Jeg misforstår nogle blikke

Bange for en afvisning

Ved afsnittets mingling havde Mette Sommer bedt produktionen om, at hun og Boris kunne få lov til at tale i fred og ro, hvor ingen kunne se dem.

Annonce:

- Jeg havde lagt en plan for, at hvis det sker, så sker det. Jeg var vildt bange for at blive afvist, han var også bange for at blive afvist igen. Jeg var bange for, at jeg gik over stregen, siger Mette Sommer.

Og lige som Mette Sommer var klar på at tage skridtet videre, var Boris Hiort overbevist om, at hun ville udforske en af de andre fyre mere.

- Det var det fjerneste for mit hoved, at det var det, hun ville. Det kom helt vildt bag på mig, siger Boris og forsikrer, at den reaktion han havde i programmet, ikke var ham, der spillede kostbar.

- Det er mig, der ikke fatter en hat af, hvad der foregår eller signalerne. Jeg tænkte, umuligt at hun ville kysse nu. Jeg forstod slet ikke, hvad der skete. Jeg var låst fast i momentet. Det var først bagefter, at det gik op for mig, hvad der foregik, siger Boris Hiort.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app