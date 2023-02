Fortrød rolle i TV 2-serie

Det koster ofte blod, sved og tårer at levere en solid præstation som skuespiller.

Det kan Jakob Oftebro skrive under på. Den norske skuespiller har rollen som Robert i TV 2's 'Dansegarderoben'. Og den har været krævende for skuespilleren at give sig i kast med.

Uden at røbe for meget, så har Oftebros karakter en mørk side, som kommer til udtryk gennem fysiske overfald, der går ud over hans partner, Sussi, spillet af Marie Bach.

I et interview med TV 2 fortæller han, hvor påpasselig han var under indspilningerne, fordi han ikke ville have rollen til at krybe ind under huden på ham.

- Jeg havde det ikke godt under hele perioden, og jeg fortrød, at jeg havde sagt ja til det. Jeg har altid syntes, at det var sjovt at gå på arbejde, men det her blev meget mere et arbejde, der bare skulle gøres, forklarer Jakob Oftebro om den krævende rolle til TV 2.

'Dansegarderoben' handler om Cirkusrevyens dansepiger og deres llv i og uden for i garderoben tilbage i 70'erne og er lavet af makkerbarret bag 'Ditte og Louise': Ditte Hansen og Louise Mieritz.

Du kan læse Ekstra Bladets anmeldelse af serien her, hvor den får en god portion stjerner med på vejen og bliver kaldt for både 'sexet og skråsikker satire'.