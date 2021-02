Fortryder: Ansættes ikke alligevel

Det holdt ikke længe.

Kort tid efter udmeldingen om, at den skandaleramte radiovært Mads Aagaard skulle arbejde på produktionsselskabet Rakkerpak, har direktør Tor Arnbjørn nu meldt ud, at det alligevel ikke bliver aktuelt.

Det skriver han på det sociale medie Twitter.

'Jeg er super ked af den utryghed vores beslutning i Rakkerpak om at ansætte Mads Aagaard har skabt, både internt og overfor de mennesker der var part i den sag han havde i DR. Vi har lyttet til kritikken og trukket ansættelsen tilbage. Det var en fejlvurdering, som vi beklager,' lyder det.

I et længere skriv forklarer direktører Dorte Palle og Tor Arnbjørn deres beslutning om at trække ansættelsen tilbage.

'Der har her over weekenden været massiv kritik af en nyansættelse i Rakkerpak Productions, nemlig vores ansættelse af Mads Aagaard som journalist fra 1. marts,' lyder det indledningsvist.

'Præmissen for ansættelsen var fra starten, at den ikke skulle skabe utryghed hos hans kommende kolleger. Men ansættelsen af Mads viste sig netop at skabe utryghed blandt vores medarbejdere på Rakkerpak Productions, og det tager vi konsekvensen af,' lyder det.

Mads er enig

Derfor har produktionen nu valgt at opsige aftalen, og det betyder, at ansættelsen stopper, før den er kommet i gang.

Ifølge selskabet er det noget, som den tidligere 'Shitstorm'-vært er helt enig i.

'Der er ingen tvivl om, at ansættelsen var en fejlvurdering fra vores side, og den beslutning beklager vi over for alle parter, der var del i den sag, der gjorde, at Mads stoppede på DR.'

Tor Arnbjørn og Dorte Palle understreger, at de mener, der har været begrundet kritik af ansættelsen, og de fortæller, at de har lyttet og forstået.

'Også selvom vi altid vil have den holdning, at mennesker skal have en chance til. Vi håber og tror, at vi kan lære af denne sag og på Rakkerpak komme videre som kolleger.'

Kunne ikke håndtere det

Til Ekstra Bladet fortæller Tor Arnbjørn om beslutningen om at droppe ansættelsen af Mads Aagaard.

- For mig har denne her ansættelse handlet om, at der ikke skulle skabes utryghed blandt kollegaerne. Efter weekenden har vi konstateret, at det skete.

Du har fortalt, at det handler om, at grovheden af sagerne er gået op for jer. Det har I vel hele tiden vidst?

- Jeg må sige, at jeg troede, vi kunne håndtere det, og det er en beklagelig fejl.

Har medarbejderne klaget over ansættelsen?

- Det har skabt en utryghed.

Du skriver i meddelelsen, at Mads er enig i beslutningen, hvordan tog han det, at han alligevel ikke skal ansættes hos jer?

- Jeg vil ikke udtale mig om ansættelsessamtaler.

Ekstra Bladet har forsøgt en kommentar fra Mads Aagaard, han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.