Fortryder: - Jeg er ked af det

Ked af det

Ghita Nørby fortæller dog, at hun er ked af, at interviewet tog en uheldig drejning, og at hun fortryder, at hun gik så meget til stålet over for Simi Jan, og at hun i det hele taget deltog i interviewet.

- Jeg dummer mig ved ikke at forholde mig stille og roligt til det. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er mit temperament, eller hvad det er, men der er noget, jeg ikke kan styre så godt. Jeg er ked af det, at jeg ikke kan styre det. Hvorfor skulle jeg råbe op? Det er da idiotisk. Det kan jeg godt se. Hold nu din kæft, Ghita. Så lad være. Jeg bliver sgu ked af det, Anders, siger hun og fortsætter:

- Men så pludselig bliver det (interviewet, red.) til noget mærkeligt noget. Jeg bliver så ked af det, og det er ud fra den ked af det-hed, at jeg kommer til at reagere, som jeg gør, siger Ghita.

Hun fortæller, at hun generelt stoler på, at mennesker vil hende det bedste, men at hun i situationen oplevede noget andet:

- Måske jeg er naiv, men jeg tror på mennesker. Jeg tror ikke, jeg bliver dårligt behandlet eller udleveret. Jeg troede, at vi ville få det rart, men så blev det pludselig sådan noget mærkeligt noget.

I podcasten fortæller Ghita Nørby, at hun ikke kan garantere, at en lignende episode ikke sker igen, ligesom et interview med Iben Maria Zeuthen stak af tilbage i 2019.

- Når det sker igen, har jeg glemt mine erfaringer, og det er det dumme ved mig, griner hun.