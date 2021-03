Fortryder nej til millioninvestering

De sidste ni torsdage har ejerne af Wiking Gulve siddet klistret til skærmen i håb om at dukke op i det populære DR program 'Løvens Hule'.

Sjette sæson er netop rullet for skærmen, og Wiking Gulve var ikke at spå i programmet.

Virksomheden havde på forhånd udset sig at få Jacob Risgaard med ombord, og han endte også med at tilbyde en million for 10 procent af virksomheden. Men virksomheden ønskede en million for fem procent af virksomheden, og derfor måtte de takke nej tak.

Vild vækst: 'Løvens hule'-firma tjener millioner

Men de tre iværksættere takkede nej tak til tilbuddet og måtte forlade programmet uden en investering.

- Vi var rigtig godt forberedte. Vi havde styr på tingene og var meget bevidste om, hvad vi kan og ikke kan. Vi mener også, at vores værdiansættelse var lav, så da Jacob Risgaard halverede værdiansættelsen, takkede jeg pænt nej tak, siger Henrik Nielsen, der er ejer af Wikin Gulve sammen med Kim Axelsen og Jon Bojsen.

Klappen gik ned

Da optagelserne stoppede gik det først op for de tre iværksættere, hvad der skete inde i hulen.

- Det er først da vi kommer ud, at vi tænker nej, nej, nej. Klappen gik bare ned. Der var vi bare ikke kølige nok, siger Henrik Nielsen, der i dag er ked af, at de ikke blev vist i programmet.

Sælger for stort millionbeløb

- Vi er en atypisk virksomhed i det her format. Det er måske mere et underholdningsprogram. Vi er virkelig ærgerlig over, at vi slet ikke kom med i programmet. Man vælger at vise endnu en onlinebutik, der sælger t-shirts, der er produceret i Bangladesh.

Henrik Nielsen er ikke i tvivl om, at hvis de kunne gøre noget om, så havde de takket ja til investeringen. Men da Ekstra Bladet spørger, om vi får dem at se i sæson syv, svarer Henrik Nielsen hurtigt nej.

