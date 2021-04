Fortryder: Nu siger han undskyld

Manden bag stemmen til Apu Nahasapeemapetilon i 'The Simpsons' vil gerne undskylde til alle indere i USA over hans racistiske fremstilling af karakteren

Hank Azaria, der selv er hvid, lagde stemme til den indiske karakter Apu Nahasapeemapetilon i 30 år i 'The Simpsons', men han har nu fortrudt måden, han har bidraget til at fremstille karakteren.

Hank Azaria fortæller om sine overvejelser omkring fremstillingen af karakteren i podcasten 'Armchair Expert with Dax Sheperd'

- Vi havde allesammen gode intentioner. Vi prøvede at skabe en sjov og betænksom karakter. Men bare fordi, der var gode intentioner, betyder det ikke, at det ikke var negative konsekvenser, som jeg er ansvarlig for, fortæller han.

Et af de øjeblikke, hvor de gik op for Hank Azaria, at fremstillingen af den indiske karakter havde konsekvenser, var, da han mødte en 17-årig indisk-amerikansk dreng.

- Han sagde til mig med tårer i øjnene. 'Vil du ikke nok fortælle forfatteren i Hollywood, at det, de gør, og det de finder på, betyder noget i folks liv. Det har konsekvenser', fortæller Hank Azaria i podcasten.

I 'The Simpsons' er Apu Nahasapeemapetilon en indisk kiosk ejer, der er gift, og har otte børn. Foto: AP

Berørt dybt

Hank Azaria fortæller, at det har berørt ham dybt.

- En del af mig føler, jeg bliver nødt til at undskylde personligt til hver eneste indiske person i det her land, siger han.

Der har længe været stor kritik af måden, den indiske kultur er blevet fremstillet i 'The Simpsons' gennem figuren Apu - især var kritikken mod karakteren stor, da dokumentaren 'The Problem With Apu' udkom i 2017.

Det var først i 2020, at Hank Azaria valgte at stoppe i rollen som Apu. Dengang sagde han til New York Times:

- Da det gik op for mig, hvordan karakteren blev opfattet ville jeg ikke være en del af det længere. Det føltes ikke rigtigt.