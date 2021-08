Fortsættelsen ingen har ventet på

Blockbusteren 'Waterworld' fra 1995 med Kevin Costner i den altoverskyggende hovedrolle får nu en ikke specielt længe ventet efterfølger i form af en streamingserie.

Det fortæller produceren af den originale film til underholdningsmediet Collider.

- Vi laver streamingversionen af filmen, fortsættelsen på den film, siger John Davis.

- Vi er ikke 100 procent sikre på, hvordan vi griber det an, men vi er bestemt i gang, supplerer John Fox, som også var blandt de oprindelige producere.

'Waterworld' er en postapokalyptisk actionfilm, der handler om Mariner, spillet af Costner, der flakker rundt til søs i en verden fuldstændig oversvømmet som følge af at al isen ved polarcirklerne er smeltet.

Costner møder en kvinde og en pige, spillet af Jeanne Triplehorn og Tina Majorino, som han indvilger i at hjælpe med at finde fast grund under fødderne. Samtidig skal han prøve at holde en flok sørøvere, anført af nu afdøde Dennis Hopper, stangen.

Kevin Costner i 'Waterworld' fra 1995. Nu bliver filmen til en streamingserie. Pr-foto

'Waterworld' havde et voldsomt budget, men blev kun en moderat succes, og anmeldelserne var mildest talt elendige. Og filmen blev noget af et tilbageslag for verdensstjernen, som i starten af 1990'erne ellers havde slået sit navn fast med syvtommersøm i 'Danser med ulve', 'Robin Hood', 'JFK', 'The Boduguard' og 'A Perfect World'.

Den nye serie vil genoptage handlingen 20 år senere. Om skuespillerne bliver de samme, vides ikke, ligesom der ikke er meldt en endelig streamingtjeneste ud.

Den originale 'Waterworld' kan lige nu streames på Netflix.

