Forud for Oscars: - Det er vildt ærgerligt

Grundet de skarpe restriktioner, har det heller ikke været muligt for resten af holdet bag 'Druk' at komme med til festen, og det ærgrer instruktør Thomas Vinterberg.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham på en videoforbindelse forud for weekendens Oscar-uddeling, hvor Vinterberg er nomineret både i kategorien for bedste instruktør og for bedste internationale film.

- Det er vildt ærgerligt, at de ikke er her. Jeg kunne se Millang stege bøffer, og Lars (Ranthe red.) rende rundt hernede og alle de andre. Jeg har været i Los Angeles med Thomas Bo før, og det var bestemt ikke kedeligt. Alle de mennesker, der har været med i denne her film, fortjener jo at være her. Men det bliver min kone og jeg. Jeg har forsøgt at omstøde det, men det blev blankt afvist, desværre.

Når Thomas Vinterberg tænker tilbage, er det da også en oplevelse med Thomas Bo Larsen, der står stærkest i erindringen fra prisfesterne.

- Det, der har været det største var, at have Thomas Bo Larsen med her over i forbindelse med ’Festen’. Han var så glad for at være her, at det var en så fed oplevelse. Jeg kan ikke huske, hvilken berømt skuespiller, der sagde til Thomas, at det bare var en vildt fed film, men så kiggede Thomas på hans seje solbriller, og så sagde han bare: ’Nice umbrellas’ til denne her fyr, lyder det med et grin.

Kommer ikke som et chok

Instruktøren fortæller, at han er glad for, at amerikanerne har taget så godt i mod filmen, men at han også ved, at alle i landet nok ikke lige fanger den danske drukkultur.

- Den amerikanske filmbranche har taget filmen til sig, de drikker måske også lidt. Men lige om bibelbæltet tager den til sig, det tvivler jeg meget på. Jeg tror slet ikke, de ser tekstede film og nok heller ikke en film, hvor fire hvide mænd lærer børn at drikke i skolen.

Flere kritikere har kommenteret på, at filmen netop ikke har det store antal minoriteter i besætningen af skuespillere, men det er ikke noget, der kan ryste Thomas Vinterberg.

- Det kommer ikke bag på mig, at der kommer kommentarer om de valg i den tid, vi lever i. Men 'Druk' er lavet omkring noget helt bestemt, som jeg var optaget af i den periode og ikke det, der foregår i avisens debatter.

Takker danskerne for støtten Thomas Vinterberg fortæller, at han sagtens kan mærke den støtte, danskerne har vist ham i forbindelse med filmen, der også har afsæt i hans eget privatliv. - Jeg mærker støtten fra danskerne, og jeg er vildt berørt over det. Jeg synes, det er fantastisk, der har været så stor tilslutning til denne her film, fortæller han og fortsætter: - Denne her film er vokset ud af det liv og det sted, jeg har stået i mit private liv. Al den hæder og kærlighed som denne her film modtager, ikke mindst fra danskerne, den går også til min datter, der desværre ikke er her mere. Så det betyder vildt meget, med den støtte fra danskerne. Thomas Vinterberg mistede sin datter i en trafikulykke før filmen skulle indspilles. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet er med hele vejen, når statuetterne ved dette års Oscars uddeles. Du kan følge med live på eb.dk natten til mandag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------