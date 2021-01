Forudså 'The Simpsons' det igen?

Fans af 'Simpsons' var hurtige til at spotte visse ligheder mellem et 20 år gammelt afsnit og onsdagens indsættelse af Kamala Harris som USA's vicepræsident

Kamela Harris var ikke den første kvindelige vicepræsident i USA - jo, i virkeligheden var hun, men i den fiktive verden skete det allerede for 20 år siden.

I 'The Simpsons'-afsnittet 'Bart to the Future' fra 2000, ses at Lisa Simpson bliver taget under ed som USA's præsident.

Selvom Harris 'blot' er vicepræsident - og Lisa Simpson en gul tegneseriefigur, er der dog mange overraskende ligheder mellem de to - som fans har været hurtige til at gøre opmærksom på.

'Kamala Harris er virkeligt Lisa Simpson - jeg er vild med det,' skriver en Twitter-bruger.

Overtaget fra Trump

Endnu mere utroligt er det næsten, hvem 'The Simpsons'-episoden forestillede sig at Lisa Simpson overtog posten fra - nemlig Donald Trump.

- Det var en advarsel om fremtiden, sagde manuskriptforfatter Dan Greaney til Hollywood Reporter tilbage i 2016.

Forudså Trump som præsident: Nu har 'Simpsons' ramt plet igen

I en scene ses Lisa Simpson sidde på det varme sæde i det ovale kontor, hvor personalet oplyser hende om, at landet er på fallittens rand på grund af den forhenværende præsident.

- Som I ved, har vi arvet noget af et slemt budget fra Donald Trump, siger Lisa Simpson i den 20 år gamle episode.

Langt fra første gang

Ligesom forudsigelsen om Trump, har 'The Simpsons' adskillige eksempler på at have ramt plet om fremtidige begivenheder.

Tilbage i 1998 spåede 'The Simpsons' om en fremtidig kæmpehandel, da de i afsnittet 'When You Dish Upon a Star' viser 20th Century Fox med undertitlen: 'A Division og Walt Disney co.'

Det blev sandt 19 år senere i 2017, da Disney opkøbte Fox-koncernen - og dermed også filmselskabet - for mere end 330 milliarder kroner.

'The Simpsons' forudså vildt 'Game of Thrones'-twist for to år siden