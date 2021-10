Forundrede seere: Hvad fanden sker der?

Roserne var store, da 'Bagedyst'-darlingen Micki Cheng og hans partner Jenna Bagge fredag aften indtog scenen i 'Vild med dans' med en slowfox.

Hele 31 point blev det da også til fra dommerne til parret, men dommerne var dog noget uenige, da det kom til pointgivningen.

Parret fik således otte point fra Jens Werner, mens Britt Bendixen kun gav fire, og netop den store uenighed fik en lang række seere til tasterne fredag aften for at udtrykke deres undren.

'Hvad fanden sker der? Britt gav fire og Werner gav otte. Hvorfor den forskel?', skrev en for eksempel i Ekstra Bladets liveblog.

Da Ekstra Bladet talte med Micki Cheng og Jenna Bagge efter fredagens afgørelse, stod det da også klart, at også de havde bemærket den store uenighed i dommerpanelet.

De ærgrer sig særligt over én ting.

- Det var faktisk lidt ærgerligt, at Britt ikke var en af dem, der sagde noget til os, for der er noget, vi skal gøre bedre. Og der er masser af plads til forbedring. Men vi ved ikke, hvad det er endnu, så det må vi se i næste uge, lød det fra Jenna Bagge, der blev suppleret af Micki Cheng:

- Måske var dansen bare ikke hende. Men jeg siger bare: Den hæl, den var der. Man kan se, at min hæl var helt slidt. Vi har virkelig trænet hæle, og det gav pote. Det er fedt, lød det fra Micki Cheng.

31 point blev det til for parret. Foto: Jonathan Damslund

Vil imponere med numsen

Ifølge Micki Cheng vil han dog gøre sit for at finde ud af, hvorfor Britt Bendixen 'kun' kvitterede med et fire-tal for deres slowfox.

- Så må vi tage den omme bagved. Ej, vi kan stadig godt lide hende, sagde han med et grin og fortsatte:

- Det viser jo også bare, at selvom der er tekniske ting i en dans, så skal en dans også tale til en person, og vores dans talte måske ikke så meget til Britt. Det er helt ok. Så nu bliver det min mission at overtale hende næste gang og stadig holde fast i den genre, lyder det fra Micki Cheng.

- Og hvordan vil du så gøre det?

- Jeg vil bruge dem her (ballerne, red). Det er uundgåeligt, lød det fra Micki med et grin.

- Nu kommer jeg til at tænke på under hele dansen, at du prøver at lokke Britt ind med din numse, sagde Jenna med et stort grin.

Jenna og Micki var glade efter deres dans. Foto: Jonathan Damslund

Godt med forskelligheder

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt både dommer Britt Bendixen og Jens Werner til de store pointforskelle, men de havde ikke tid til et interview med Ekstra Bladet fredag aften.

Det havde Nikolaj Hübbe dog.

- Selvom vi er et panel, så er det jo stadig fem individuelle mennesker og fem individuelle opfattelser og smage. Så det er vel derfor, at vi engang imellem kan adskille os på den måde, lød det fra dommeren.

- Det giver en spænding i programmet, at det ikke bare er fem seks-taller og fem fem-taller, men at der er en eller anden form for divergens, lød det videre.

Hübbe byder forskellighederne i dommerpanelet velkommen. Foto: Jonathan Damslund

