Forvirringen er total: Hvem er hvem?

Igennem 'Vild med dans'-sæsonen er den professionelle danser Camilla Dalsgaard og nydanseren Michelle Kristensen gang på gang blevet mødt med det samme spørgsmål.

'Hvem er hvem?'.

En lang række seere mener nemlig, at de to 'Vild med dans'-deltagere ligner hinanden så meget, at de er svære at skelne fra hinanden, og det har ført til mange grin igennem sæsonen.

Det fortalte Camilla Dalsgaard til Ekstra Bladet, da vi mødte hende fredag aften i forbindelse med 'Vild med dans'.

- Vi synes selv, vi ligner hinanden meget, siger Camilla Dalsgaard og fortsætter:

- Jeg havde mange elever nede på danseskolen, som ikke forstod, at jeg ikke længere var med i 'Vild med dans'. De troede, at jeg bare havde byttet partner, efter Jacob (Haugaard, red.) og jeg blev stemt ud. De er jo ikke mere end to-tre år. Så de synes jo, at jeg stadig er med, fordi de tror, at Michelle er mig. Det er sjovt, siger hun videre.

Tilbage i oktober stod Michelle Kristensen og Camilla Dalsgaard overfor hinanden i en omdans, og her kom ligheden i den grad til syne. Foto: Anthon Unger

Lever i bedste velgående

Ifølge Camilla Dalsgaard er hun igennem sæsonen også flere gange blevet kontaktet af seere, der har påpeget, at hun og Michelle Kristensen ligner hinanden meget.

- Den kører jo stadig i bedste velgående, og folk skriver stadig til mig på Facebook, at jeg er med i 'Vild med dans', og de tagger mig på billeder af Michelle, griner Dalsgaard.

Den garvede danser fortæller samtidig, at folk især bemærkede det, da Michelle Kristensen og Camilla Dalsgaard 8. oktober stod i direkte duel imod hinanden i farezonen.

Her endte Jacob Haugaard og Camilla Dalsgaard som bekendt med at trække det korteste strå, og de måtte derfor forlade konkurrencen.

- Der er mange ligheder imellem os. Der, hvor vi er i duel med hinanden, og hvor vi ryger ud, kunne folk virkelig se det, og der kom virkelig mange kommentarer.

Michelle Kristensen er glad for at være med i 'Vild med dans'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er sjovt

For Camilla Dalsgaard har det været en sjov oplevelse at finde sin dobbeltgænger.

- Det er sjovt. Det er fedt at have en, der ligner en. Jeg har fundet min dobbeltgænger. Nogen leder hele livet, og jeg skulle bare være med i 'Vild med dans', og så fandt jeg hende, griner hun og fortsætter med at fortælle om flere episoder, hvor de er blevet forvekslet med hinanden:

- Jacob og jeg stod og skulle lave traileren, hvor vi skal sige: 'Nu er der 'Vild med dans' om lidt', og jeg står der meget stille. Det er en af mine første ture, og jeg er meget disciplineret. Michelle står så og snakker lidt, og så Jacob Bjørn, der står og har styr på os derinde, siger pludselig: 'Ej, Camilla. Ti stille'. Og så var jeg sådan: 'Det er ikke mig', griner hun og fortsætter:

- Der har været mange andre ting også. Der var også et tidspunkt, hvor Michelle havde bøvl med kjolen, hvor jeg gik ind med Mads (Vad, red.), og så var der flere, der skrev, hvor Jacob og Camilla var. Så der har været mange ting undervejs, griner hun.

Michelle Kristensen er fortsat med i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Camilla Dalsgaard har vænnet sig til, at hun bliver forvekslet med Michelle Kristensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

