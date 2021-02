Foto-kiks: Har på mystisk vis fået tre arme

Simone Hvenegaard vil lige gøre opmærksom på, at hendes søn kun har to arme

Fra torsdag kan realityparret Philip May og Simone Hvenegaard opleves i 'Philip May & Simone' på discovery+, hvor man følger deres familieliv fra fødslen af sønnen Vilmar.

Billederne, som skal skal gøre reklame for programmet, er dog ikke endt helt, som det unge forældrepar måske kunne have drømt om.

Her ser det nemlig ud, som om at Vilmar er udstyret med en tredje arm, og det har fået Simone til at gå til tasterne på Instagram.

'Vilmar har på mystisk vis fået tre arme på vores kampagnebillede. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at han kun har to hvis nogle skulle være i tvivl', skriver hun og tilføjer samtidig flere grinende emojis.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at der er tale om en redigeringsfejl.

- Vi var jo på fotoshoot med Vilmar, og det er ikke altid ligetil med en baby, der både bliver ked af det og skal have mad. Så vi blev enige om at redigere billederne, så vi fik et, der var godt af os alle tre, siger hun og fortsætter:

- Og det er så der, den er smuttet. Men det er lidt sjovt, for vi er mange, der har set billederne, inden de kom ud, og ingen af os har opdaget det, før en følger skrev det til os. Nu lægger vi jo særligt mærke til det, men vi synes jo bare, det er sjovt.

Hun fortæller videre, at der allerede er mange, der har set første afsnit af programmet.

- Vi har fået mange beskeder fra folk, der har set det og godt kan lide det. Der er også mange, der skriver, at de ikke kan vente til næste afsnit, så det er vi jo glade for.

Og Simone er da også selv ganske godt tilfreds med programmet, selvom det er noget helt andet end det reality-tv, hun før har lavet.

- Det er jo meget privat. Jeg har jo altid gerne ville skelne mellem mit privatliv og min profession, men jeg synes også, at der skal være fokus på den rigtige reality, hvor man viser både det, der gør ondt, og der hvor man er glad. Det kan aldrig bide en i røven at lave sådan noget, tænker jeg, siger hun.