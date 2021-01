Fra fængselscelle til 'X Factor': - Min verden væltede

Med tre ja'er fra dommerne strøg Anders Garcia videre fra audition i fredagens 'X Factor', men selvom det gik legende let for den 39-årige sang-aspirant, gemte der sig en del nerver bag.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var nervepirrende og mega spændende. Der var helt klart nogle grænser, der skulle brydes ved at stille sig op der, og det er hermed gjort, siger han med et grin.

Nerverne skyldtes i høj grad, at deltagelsen i det populære sangprogram for Anders Garcia er et resultat af en beslutning om at ændre sit liv.

En beslutning han tog, da han sad i fængsel.

- Jeg har besluttet, at jeg vil væk fra kriminaliteten. Jeg fik jo en dom på tre år, og nu er jeg på prøveløsladelse frem til april. Jeg har ikke lavet kriminalitet hele mit liv. Jeg har også arbejdet og levet en normal tilværelse, men der der skete nogle ting, som vendte lidt rundt på det hele for mig, fortæller han og tilføjer:

- Det var en sund oplevelse for mig at sidde i fængsel, for det første, jeg tænkte derinde, var, at det kunne jeg ikke byde familie og min daværende kæreste, så jeg besluttede at bruge det til noget fornuftigt og lægge mit liv om. Jeg gik i gang med at uddanne mig til murer, men det er på pause nu, hvor det er 'X Factor' og sang, jeg gerne vil.

For Anders Garcia blev kriminaliteten, som han nu har lagt bag sig, et svar på nogle personlige problemer. Foto: Natascha Garcia

Tænkte på overlevelse

Anders Garcia har af hensyn til sin familie ikke lyst til at fortælle, hvad han sad inde for, men han oplyser, at der ikke er tale om personfarlig kriminalitet.

- Had det var for nogle ting, som fik dig til at ty til kriminalitet?

- Der skete nogle personlige og familiære ting i den periode, som gjorde, at min verden væltede, og så tænkte jeg bare på overlevelse.

- Og hvad fik dig til at beslutte, at du ikke længere ville være kriminel?

- Det var dommen, og det at komme ind at sidde. Jeg tænkte med det samme, at det ikke bare ville blive et kort besøg, og så var der noget inde i mig, der satte mit drive i gang. Det var en slags overlevelsesmekanisme, tror jeg, siger han.

Videre på 'badebillet': - Jeg var mega nervøs

Ekskæreste meldte ham til

Under afsoningen blev Anders Garcia en kort periode en del af Fangekoret, og det betød også meget for drømmen om at blive sanger.

- Louise, som er leder af koret, gjorde mig bevidst om, at jeg har en god stemme, og jeg snakker stadig med hende i dag. Hun er et fantastisk menneske og hjælper mange fanger. Hun er faktisk lidt af en engel, siger han.

Det blev til tre rungende ja'er fra dommerne, Ohland, Martin Jensen og Thomas Blachman til Anders Garcia. Foto: TV2

I sidste ende var det dog Anders Garcias ekskæreste, der blev afgørende for hans vej til 'X Factor'.

- Hun taggede mig i et opslag på Facebook om programmet, og så gik der en uge, så kontaktede de mig. Jeg tænkte 'what the fuck' og skulle lige sluge den, men så blev det en udfordring, og jeg sendte min video ind, siger han.

Anders Garcia håber, at 'X Factor kan være med til at give hans karriere et skub på vejen.

- Tiden vil vise, om det bliver en levevej. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle være rockstjerne, men jeg kan godt se, at det taler til mig på et nyt niveau, så det kunne da være fantastisk, siger han.

