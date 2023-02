Fra favorit til farezone: - Jeg er lidt forvirret

Den tidligere favorit Nambahlou undgik på et hængende hår at blive smidt ud af dette års 'X factor'

Højt at flyve, dybt at falde.

Med nød og næppe fik Nambahlou, der ellers var spået til at være en af dette års favoritter af bookmakerne, reddet livet af dommeren Simon Kvamm, der i stedet valgte at sende Rosita hjem i fredagens udgave af 'X Factor'.

- Jeg er lidt overvældet af følelser. Jeg har det selvfølgelig godt med, at jeg er gået videre, men jeg er også lidt forvirret med alle de tanker, det har sat i gang, lød det fra Nambahlou, da Ekstra Bladet talte med hende efter afslutningen på liveshowet.

Men den unge sangerinde giver op så let. Efter en noget sin optræden med sangen 'The Pretender' af Foo Fighters, valgte den 21-årige deltager i stedet for at gå i modsatte retning, da hun endte i farezonen efter afstemningen.

Her fik hun kæmpet sig tilbage med den franske sang 'Faux Semblants' af Anabel - En sang der har stor betydning for den unge sanger:

- Den viser virkelig mine indre følelser. Den handler om, hvordan det er at gå fra at være teenager til at træde ind i de voksnes rækker, sagde hun i programmet.

Nambahlou gav den hele armen, da hun i farezonen sang 'Faux Semblants' for at sikre sin overlevelse i 'X Factor'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vil bringe folk tættere på sig

Nambahlou er dog også allerede klar over, hvad der skal gøres bedre i næste uge, hvis hun skal undgå farezonen igen.

- Jeg skal bringe folk tættere på mig. Jeg tror, at det er, hvad der mangler lidt. Jeg har måske lidt for meget en aura af 'cool'.

Men hvordan, det skal ske, vil Nambahlou ikke afsløre:

- Jeg kan ikke sige noget om, hvad der kommer til at ske i næste uge, udover at jeg kommer til at vise en anden side af mig selv.

Du kan se, hvordan det går Nambahlou på fredag, hvor der atter er 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.