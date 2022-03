Fra fyret fiasko til kongen af kylling

Filmen om Harland Sanders, der grundlagde kyllingekæden KFC, er på vej.

Det bekræfter manuskriptforfatter Cheryl Guerriero, som har døbt filmen 'A Finger Lickin’ Good Story: The Life of Colonel Sanders'.

'Jeg vidste, at Sanders var en rigtig mand, men jeg anede ikke, hvor mange job han havde, hvor mange fiaskoer, hvor mange udfordringer, men den største overraskelse var, at han var omkring 65 år gammel, da han gav sig i kast med sit kyllingefranchise. Det er en utrolig historie om udholdenhed og tro', udtaler Cheryl Guerriero ifølge i Deadline.

Filmen er baseret på bogen 'The Colonel’s Secret: Eleven Herbs and a Spicy Daughter', som Harland Sanders datter, Margaret Sanders, udgav i 1996.

'Jeg er bare så beæret og begejstret over, at Margaret og oberst Sanders' familie har betroet mig at bringe denne historie til skærmen.'

'For enhver, der nogensinde har ønsket at sige op eller prøvet at blive fyret, eller følte, de var for gamle til at forfølge en drøm, eller for enhver, der har et kompliceret forhold til et familiemedlem, har jeg en stærk fornemmelse af, at dette er en historie, der ikke kun vil inspirere og give genlyd, men underholde', udtaler Guerriero, som senest har skrevet 'Palmer' med Justin Timberlake i hovedrollen.

Harland Sanders solgte for første gang sin hemmelige kyllingeopskrift som franchise i 1952. Han døde i 1980 som 90-årig.

Der er endnu ingen udmeldinger om skuespillere og premieredato.

