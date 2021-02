Fra millionær til hjemløs: Her har du set hende før

Tirsdag kaster eksperterne i sæsonpremieren på TV3-programmet 'Luksusfælden' sig over den tidligere jetsetter Mette.

Hun arvede som ung ti millioner kroner, som dog hurtigt fik ben at gå på.

- Jeg kunne finde på at tage til København og bruge en halv million med ungerne og kalde det en kulturrejse, fortæller hun i programmet.

Mette flyttede som 17-årig til London for at arbejde som model. Foto: Nordic Entertainment Group

Det vilde og hurtige liv, hvor hun rejste verden rundt med rock- og filmstjerner og havde et kæmpe forbrug af shopping og rusmidler, fik dog en ende.

Pengene slap op, men afhængigheden hang ved, og derfor endte Mette i 2017 som hjemløs på Istedgade i København.

I den forbindelse kunne man sidste år kunne følge Mette i TV2-dokumentaren 'Gaden', mens hun prøvede at få styr på livet igen.

Og nu er Mette altså tilbage på skærmen.

Skylder over en kvart million: - Jeg har haft det sjovt

Tilbage på sporet

I 'Luksusfælden' fortæller Mette, at det lykkedes at komme tilbage på rette spor, og at hun nu har fået arbejde og lejlighed og har været alkohol- og stoffri i halvandet år.

Det har dog ikke været gratis for Mette at stable et normalt liv på benene igen, og gamle luksusvaner hænger ved, hvilket har efterladt hende i stor gæld.

Hun er nu klar til at få den sidste hjælp fra 'Luksusfældens' eksperter, Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup.

Se, hvordan det går i 'Luksusfælden' klokken 20 på TV3 og Viaplay.