Frådende angreb: Giv det tilbage

Sylvester Stallone er sur.

Han er faktisk rasende, og det lægger han ikke skjul på i et frådende angreb, han sender ud til sine 15 millioner følgere på Instagram. Offeret er Irwin Winkler - den 91-årige producer, der stod bag 'Rocky'-filmene og siden har ejet rettighederne til dem.

Det er ganske enkelt ikke i orden, hvis man spørger Sylvester Stallone, der spillede hovedrollen i boksefilmen.

Illustreret med et billede af Winkler, der både involverer en slange og en kniv i Winklers mund, giver Stallone sin mening til kende.

'Et meget flatterende portræt af den store 'Rocky'/'Creed'-producer, Irwin Winkler, fra en af vort lands største kunstnere. Nu hvor Irwin har haft rettighederne til 'Rocky' i over 47 år og nu 'Creed', vil jeg gerne have lidt af det, der er tilbage af mine rettigheder, inden du giver dem videre til dine børn' skriver han vredt.

Annonce:

'Jeg vil mene, det vil være en FAIR gestus fra denne 93-årige gentleman,' skriver Stallone og føjer altså lige to år til Winklers dåbsattest.

Stallone lægger ikke fingre imellem, og det gør han heller ikke videre i opslaget, hvor han understreger, at sagen plager ham.

'Det er et smertefuldt emne, der æder min sjæl, for jeg vil gerne efterlade noget af 'Rocky' til min børn, men det er altid rart at høre fra loyale fans. Lad slagene fortsætte,' skriver han.

Brug den som toiletpapir

Winklers søn, David, er producer på 'Rocky'-spinoff'et 'Creed', og han får også en tur i et andet opslag, hvor Stallone kalder Davids erindringer 'med afstand en af de værste bøger, jeg har læst'.

Her fortsætter Hollywoodstjernen frådende:

'Hvis du nogensinde løber tør for toiletpapir, så vær venlig at købe den, du vil ikke blive skuffet'.

Slutteligt kalder han såmænd også Irwin Winkler for 'en ikke-talentfuld parasit'.

Annonce:

'Rocky'-serien består af seks film. De første fem blev skrevet af Stallone og tre af dem instruerede han. Han skrev og instruerede også 'Rocky Balboa' fra 2006, ligesom han var producent på 'Creed'-filmene. Men rettighederne hører altså Winkler-familien til.

Familien Winkler har endnu ikke svaret på det verbale nyrehug.