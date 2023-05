Fredagsfuser: Nye DR-satsninger flopper fælt

DR rystede posen og præsenterede tidligere på foråret seerne for et spritnyt underholdningsformat, da det nye fredagsprogram 'Stjerneklar' havde premiere.

Programmet fik efter de første uger en hård medfart, da seerne i stor stil flygtede, og nedturen ser ud til at fortsætte for DR.

De nyeste seertal viser nemlig, at heller ikke lørdagssatsningen 'Fantino mod Bonde' tilsyneladende formår at fange seernes interesse.

Ifølge analysebureauet Nielsen, som hver uge offentliggør en top 20 over de mest sete danske programmer på flow-tv, er 'Fantino mod Bonde, der sendes lørdag klokken 20 på DR1, hverken at finde i top 20 i uge 19, hvor det havde premiere, eller i den seneste uge.

I 'Fantino mod Bonde' skal de to radioværter dyste om, hvem der er bedst til at underholde seerne. Foto: Kristian Graven/DR

20.-pladsen i uge 19 var ifølge Nielsen et afsnit af 'Vera', som 293.000 seere fulgte med i, og i den seneste uge indtog 'Aftenshowet' fra mandag 15. maj 20.-pladsen med 272.000 seere.

Det betyder altså, at færre seere har fulgt løjerne i 'Fantino mod Bonde', hvor de to radioværter Maria Fantino og Christian Bonde dyster om at underholde danskerne bedst muligt.

Ingen katastrofe

Heller ikke 'Stjerneklar' klarer skærene og når top 20 i uge 19. I den seneste uge ser det dog noget bedre ud for sangprogrammet, som lander på en 18.-plads med 287.000 seere.

Ekstra Bladet har tidligere talt med DR om de svigtende seertal på 'Stjerneklar', og det er ikke noget, man tager så tungt i licenshøjborgen.

Joakim Ingversen er vært på 'Stjerneklar', mens dommerpanelet består af Medina, Barbara Moleko, Nicholas Kawamura og Tinus. Foto: Peter Laursen/Mastiff/DR

- Vi ville selvfølgelig gerne have, at seertallet var på de 500.000, som det var den første episode. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men det er ikke nogen katastrofe, at det er nede på 300.000.

- Men prøv at høre - seriøst og ærligt - selvfølgelig ville jeg gerne have, at der var nogle flere, der så det. For jeg synes, det er et fremragende program. Men det er ikke sådan, at vi er i krise over det og tænker, 'åh nej, hvad gør vi nu?', lød det i den forbindelse fra underholdningschef hos DR, Jan Lundme, som også slog fast, at man i DR er 'rigtig, rigtig glad for programmet'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DR til de seneste seertal.

René Fredensborg anmeldte premieren på 'Stjerneklar', som han kaldte en fuser og uoriginal.

René Fredensborg anmeldte premieren på 'Stjerneklar', som han kaldte en fuser og uoriginal.

Ekstra Bladet kunne i forbindelse med premieren også afsløre, at programmet til forveksling minder om TV3-programmet 'Stjerneskud', der blev sendt i 1995.