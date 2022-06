Freder Linse igen: Det ændrer ingenting

Viaplay Group har valgt at fjerne den sæson af 'Paradise Hotel', hvor Teitur Skoubo medvirker, efter han er blevet dømt for voldtægt, men holder fast i samarbejdet med Linse Kessler, der tidligere er dømt for knivoverfald og vold

Reality-kendissen Teitur Skoubo rusker i øjeblikket tremmer, efter han for en uge siden blev idømt to og et halvt års fængsel for en voldtægt begået mod en 25-årig kvinde i november sidste år.

Dommen mod den 26-årige tidligere vinder af 'Paradise Hotel' har da også betydet, at Viaplay Group, der står bag programmet, har valgt at fjerne den sæson, hvor Teitur medvirker, fra streamingtjenesten Viaplay.

'Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af 'Paradise Hotel', hvor deltageren medvirker fra Viaplay', lød det i den forbindelse fra Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group, til Ekstra Bladet.

Siden har programdirektøren desuden over for Ekstra Bladet bekræftet, at det afsnit af 'Fangerne på fortet', hvor den voldsdømte tidligere bokser, Patrick Nielsen, medvirkede, også er fjernet fra streamingtjenesten.

Beslutningen om, at man hos Viaplay ikke ønsker at lægge platform til personer med pletter på straffeattesten, gælder dog ikke for alle tv-deltagere.

Viaplay Group har tidligere over for Ekstra Bladet fastholdt, at de sagtens kan forsvare at samarbejde med Linse Kessler, der blandt andet er stjerne i tv-hittet 'Familien fra Bryggen', selvom hun tidligere blandt andet er dømt for både knivoverfald og vold.

Og det fastholder programdirektør for Viaplay Group, Kenneth Kristensen, over for Ekstra Bladet, da vi spørger, om der gælder andre regler for Linse Kessler end for Teitur Skoubo og andre deltagere i deres programmer.

'Reglerne er ikke anderledes for Linse, men vi har altid kendt til Linses fortid samt hendes afsoning af en række domme og hendes efterfølgende personlige rejse til at blive den Linse, hun er i dag – også forud for, at vi påbegyndte de første optagelser til ’Familien fra Bryggen’ for mere end 10 år siden. Derfor vil dette ikke ændre noget i forhold til vores indhold med Linse', skriver Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group, i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt Viaplay Group, om man har taget stilling til, hvorvidt Teitur Skoubos sæson af 'Paradise Hotel' skal tilbage på streamingtjenesten, når han har udstået sin straf, men det har de ikke ønsket at kommentere.

Ekstra Bladet forsøgte i efteråret at få Linse Kessler i tale om det knivoverfald, hun beskrev malende i sin seneste bog, men det ønskede hun ikke.

Patrick Nielsen fjernet

Meget tyder da også på, at Linse Kessler sidder trygt og godt på tronen hos Viaplay som den eneste tv-deltager med domme i bagagen.

I hvert fald har man hos Viaplay valgt også at fjerne det afsnit af 'Fangerne på fortet', hvor den tidligere bokser og nuværende medlem af rockergruppen Satudarah, Patrick Nielsen, medvirker.

Det skete, efter Ekstra Bladet havde henvendt sig med spørgsmålet om, hvorfor afsnittet med rockeren, der er dømt for et voldeligt overfald mod sin ekskæreste, fortsat lå tilgængeligt på streamingtjenesten, efter man havde valgt at fjerne Teitur Skoubo.

Patrick Nielsen blev i 2020 medlem af rockergruppen Satudarah. Foto: Aleksander Klug

'Når vi fjerner et afsnit eller en konkret sæson fra vores platform, ligger der mange overvejelser bag, som ikke kun handler om en konkret dom – selvom den selvfølgelig også har betydning. Derfor har vi ikke et overordnet svar på, ’hvor grænsen går’, da den vil afhænge af seriens indhold, seriens målgruppe, hændelsen (eller dommen) og andre faktorer, der kan spille ind i de individuelle sager', skrev han i den forbindelse i en mail og fortsatte:

'Mht. det konkrete afsnit af 'Fangerne på fortet', hvor Patrick Nielsen medvirker, er det en fejl, at dette ikke blev fjernet i samme omgang, som vi fjernede 'Familien Nielsen' fra Viaplay, så det har vi hermed gjort nu'.

Da det i første omgang kom frem, at Patrick Nielsen var blevet medlem af Satudarah, fastholdt man hos TV3 og Viaplay ellers, at det ikke skulle have konsekvenser for de programmer, han medvirkede i.

Efter den tidligere bokser blev idømt et års fængsel for vold mod sin ekskæreste, valgte man dog at fjerne programrækken 'Familien Nielsen', der har Patrick Nielsens familie som omdrejningspunkt.

