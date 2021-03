Fremtiden afgjort: 'Badehotellet' vender tilbage

Det er nu sikkert, at der næste år kommer endnu en omgang af TV 2-serien

Det sidste afsnit af ottende sæson af 'Badehotellet' er netop løbet over skærmen, men der er gode nyheder, hvis du er glad for at følge med i TV 2-serien.

Du har nemlig ikke set det sidste til personerne på Andersens Badehotel, som også vender tilbage til en niende omgang. Det skriver tv2.dk.

Dermed kan du glæde dig til at følge med i de ting, der foregår på det nordjyske badehotel, som anmelderne hader, men seerne elsker.

Denne gang springer serien lidt i tiden.

- Når vi vender tilbage til 'Badehotellet' i næste sæson, springer vi til befrielsessommeren 1945, for det skal vise sig, at 1941 blev den sidste sommer, de mange strandhoteller langs Vesterhavet kunne holde åbent under krigen, udtaler forfatterparret til tv2.dk.

'Badehotellet' vender tilbage med en niende sæson. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Rekordstor interesse

Den netop overståede ottende sæson trak 1.661.000 seere til tv-skærmene til premiereafsnittet i starten af februar.

Det var en ny rekord, lød det fra TV 2 i en pressemeddelelse. Dermed stod det altså klart, at seerne slet ikke var trætte af serien endnu. De efterfølgende afsnit i sæsonen, der har været noget kortere end de tidligere sæsoner, har også trukket masser af folk til både tv og streaming.

Og nu kan de altså glæde sig et års tid, indtil der kommer flere afsnit. TV 2 skriver, at det er planen, at der kommer seks afsnit i starten af 2022 - hvis coronasituationen tillader det.

