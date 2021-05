Fremtiden er usikker

Posen er blevet rystet på 'Paradise Hotel' og der er mange ting, der ikke er, som de plejer. Det kan den garvede 'Paradise Hotel'-vært Rikke Gøransson skrive under på.

Tidligere på året kom det frem, at man i næste sæson af 'Paradise Hotel' erstatter den garvede tv-vært med de to influencere Olivia Salo og Emil Olsen. Ifølge TV3 betyder det dog ikke, at Rikke Gøransson er fortid, hun bliver nemlig en del af en ny værtstrio.

Står det til Rikke Gøransson selv, byder hun også gerne flere gæster velkommen på det luksuriøse hotel i Mexico.

Rikke Gøransson var tidligere på ugen til premiere på 'Marco Effekten'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Er du færdig med at være vært på 'Paradise'?

- Måske, måske ikke, siger Rikke Gøransson til Ekstra Bladet, da vi mødte hende på den røde løber forud for premieren på 'Marco effekten'.

Har du lyst til at være færdig?

- Nej. Jeg elsker konceptet. Det er jo min lille baby, så jeg håber, det bliver ved længe.

Rikke Gøransson er vært på den igangværende sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Noget helt nyt

Gennem 15 sæsoner som vært har hun oplevet lidt af hvert. Og i år - for første gang - er der ikke noget, der hedder Miss eller Mr. Paradise.

I stedet kåres årets 'Paradise Personlighed'.

De nye tiltag og den nye sæson er Rikke Gøransson særligt vild med.

- Jeg synes, den er fantastisk. Jeg elsker mine gæster. Det er meget velovervejede og oplyste mennesker i forhold til den tid, vi lever i. Jeg er rigtig, rigtig stolt af dem alle sammen. Jeg synes, at det har været en fornøjelse i år, siger Rikke Gøransson.

Tidligere har NENT Group, som ejer TV3, udtalt, at de ønsker at følge med tiden, og derfor er det også helt naturligt, at programmet ændres.

- Vi kigger hele tiden ind i at udvikle 'Paradise Hotel' og skabe nye rammer og twists, som vi synes giver formatet noget nutidig kant. I år besluttede vi, at vi ville prøve noget nyt, og derfor har vi skiftet ‘Mr. og Miss Paradise’ ud med ‘Årets personlighed', siger Kenneth Kristensen, programchef hos NENT Group.